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Araba alacaklar için yüreklere su serpen haber: Sıfır faizli kredi müjdesi geldi! Mayıs ayı için geçerli! Reno, Pejo, Opel, Citroen, Fiat, Kia, Jeep...

Sıfır faizli kredi müjdesi geldi! Araba alacaklar için sıfır faizli kredi imkanı. Mayıs ayı için geçerli. Birçok marka ve model kampanyaya dahil edildi. Otomobil satın almak isteyenlerin akıllarında kampanyaların tekrarlanıp tekrarlanmayacağı kaldı. İşte Türkiye'de satış yapan Opel, Peugeot, Jeep, Citroen, Kia, Renault, Fiat markaların kampanyalı fiyatları... Citroen, mayıs ayına özel C3 modelinde 50 bin TL için 12 ay boyunca sıfır faiz ya da 5 bin TL nakit alım desteği, diğer modellerinde de uygun alım seçenekleri sunan kampanya başlattı. Markadan yapılan açıklamaya göre, Citroen, yaz aylarına yeni bir otomobille girmek isteyenler için özel satın alma ve faiz seçenekleri sunuyor.

16.05.2021 08:39 - Son Güncelleme: 16.05.2021 08:39
Araba alacaklar için yüreklere su serpen haber: Sıfır faizli kredi müjdesi geldi! Mayıs ayı için geçerli! Reno, Pejo, Opel, Citroen, Fiat, Kia, Jeep...

Faizlerin düşmesini bekleyen milyonlara güzel haber. Sıfır faiz imkanı sunuluyor. Faizsiz ödeme seçeneğinin yanı sıra farklı avantajlar da bulunuyor. Peugeot Türkiye açıklamasına göre, mayıs ayında hafif ticari araç grubuna özel cazip faiz oranları ve satın alma seçenekleri sunuluyor. Kampanya kapsamında, Peugeot Rifter 80 bin TL için sıfır aizle satışa çıkıyor. Peugeot hafif ticari ailesi de 100 bin TL için yüzde 1,09 faizle dikkati çekiyor. Ayrıca, 17 Mayıs'a kadar bir Peugeot sahibi olan herkese Artı Garanti de hediye ediliyor. İşte Türkiye'de satış yapan Opel, Peugeot, Jeep, Citroen, Kia, Renault, Fiat markaların kampanyalı fiyatları...

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Araba alacaklar için yüreklere su serpen haber: Sıfır faizli kredi müjdesi geldi! Mayıs ayı için geçerli! Reno, Pejo, Opel, Citroen, Fiat, Kia, Jeep...

CITROEN

Mayıs ayına özel kampanya hazırlayan markalardan Citroën, 167 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışta olan yeni C3 modelinde 50 bin TL için 12 ay boyunca 0 faiz veya 5 bin TL nakit alım desteği sunuyor.

Araba alacaklar için yüreklere su serpen haber: Sıfır faizli kredi müjdesi geldi! Mayıs ayı için geçerli! Reno, Pejo, Opel, Citroen, Fiat, Kia, Jeep...

Fransız markanın C5 Aircross SUV modeli de 100 bin TL için 12 ay yüzde 1.09 faiz imkanı ile satışa sunuluyor.
Yeni C4 ise lansmana özel 219 bin TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor. Yeni C4'te yine ay boyunca 60 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faiz oranı geçerli oluyor.

Araba alacaklar için yüreklere su serpen haber: Sıfır faizli kredi müjdesi geldi! Mayıs ayı için geçerli! Reno, Pejo, Opel, Citroen, Fiat, Kia, Jeep...

DS

DS Automobiles, DS 7 Crossback E-Tense 4X4 modelini, 400 bin TL'ye kadar 12 ay vade ve 0 faizli kredi seçenekleriyle satışa çıkarıyor. DS 7 Crossback modeli için ise 200 bin TL'ye kadar 12 ay yüzde 0,69 faizli kredi imkânı sunuluyor.

Araba alacaklar için yüreklere su serpen haber: Sıfır faizli kredi müjdesi geldi! Mayıs ayı için geçerli! Reno, Pejo, Opel, Citroen, Fiat, Kia, Jeep...

FIAT

Fiat Professional, Mayıs ayında Pratico, Doblo ve Fiorino modelleri için 50 bin TL'ye 12 ay vadeli yüzde sıfır faizli kredi kullanım imkânı sağlıyor.