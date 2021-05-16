Araba alacaklar için yüreklere su serpen haber: Sıfır faizli kredi müjdesi geldi! Mayıs ayı için geçerli! Reno, Pejo, Opel, Citroen, Fiat, Kia, Jeep...

Sıfır faizli kredi müjdesi geldi! Araba alacaklar için sıfır faizli kredi imkanı. Mayıs ayı için geçerli. Birçok marka ve model kampanyaya dahil edildi. Otomobil satın almak isteyenlerin akıllarında kampanyaların tekrarlanıp tekrarlanmayacağı kaldı. İşte Türkiye'de satış yapan Opel, Peugeot, Jeep, Citroen, Kia, Renault, Fiat markaların kampanyalı fiyatları... Citroen, mayıs ayına özel C3 modelinde 50 bin TL için 12 ay boyunca sıfır faiz ya da 5 bin TL nakit alım desteği, diğer modellerinde de uygun alım seçenekleri sunan kampanya başlattı. Markadan yapılan açıklamaya göre, Citroen, yaz aylarına yeni bir otomobille girmek isteyenler için özel satın alma ve faiz seçenekleri sunuyor.

16.05.2021 08:39 - Son Güncelleme: 16.05.2021 08:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





