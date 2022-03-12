🚗Araba alacaklar 2022 Mart kampanyalarına göz atmayı unutmayın! 🕖 Ford araç modellerinde indirimler! Ford Fiesta, Focus fiyatları…
Otomobil ya da ticari araç fark etmeksizin araba almanın planını yapan vatandaşlar 2022 Mart kampanyalarını araştırır oldu. En çok tercih edilen markalardan biri olan Ford araç modellerinde indirimler sizleri bekliyor ve belirlenen tarihe kadar devam edecek. Ford Fiesta, Focus gibi daha pek çok modelinde fiyatlarını ve kampanyalarını sık sık güncelliyor. Zaman zaman yapılan indirim ve faiz fırsatlarını kaçırmak istemeyenler konuya dair bilgileri detaylıca araştırıyor. Güncel Ford modellerinin fiyatlarını haberimizden öğrenebilirsiniz.
12.03.2022 18:01 - Son Güncelleme: 12.03.2022 18:01
Araba sahibi olmak isteyen ve binek, ticari araçlar arasında kararsız kalan vatandaşlar markaların güncel kampanyalarını ve fiyatlarını öğrenmek ona göre bir karar vermek istiyor. Ford markasının bir çok modeli için yaptığı 2022 Mart kampanyalarını haberimizden inceleyebilirsiniz. Bütçenize ve ihtiyacınıza uygun aracı almadan önce belirlenen ve ay sonuna kadar geçerli olacak Ford modelleri satış fiyatlarına da göz atabilirsiniz.