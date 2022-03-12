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Haberler Ekonomi 🚗Araba alacaklar 2022 Mart kampanyalarına göz atmayı unutmayın! 🕖 Ford araç modellerinde indirimler! Ford Fiesta, Focus fiyatları…

🚗Araba alacaklar 2022 Mart kampanyalarına göz atmayı unutmayın! 🕖 Ford araç modellerinde indirimler! Ford Fiesta, Focus fiyatları…

Otomobil ya da ticari araç fark etmeksizin araba almanın planını yapan vatandaşlar 2022 Mart kampanyalarını araştırır oldu. En çok tercih edilen markalardan biri olan Ford araç modellerinde indirimler sizleri bekliyor ve belirlenen tarihe kadar devam edecek. Ford Fiesta, Focus gibi daha pek çok modelinde fiyatlarını ve kampanyalarını sık sık güncelliyor. Zaman zaman yapılan indirim ve faiz fırsatlarını kaçırmak istemeyenler konuya dair bilgileri detaylıca araştırıyor. Güncel Ford modellerinin fiyatlarını haberimizden öğrenebilirsiniz.

12.03.2022 18:01 - Son Güncelleme: 12.03.2022 18:01
🚗Araba alacaklar 2022 Mart kampanyalarına göz atmayı unutmayın! 🕖 Ford araç modellerinde indirimler! Ford Fiesta, Focus fiyatları…

Araba sahibi olmak isteyen ve binek, ticari araçlar arasında kararsız kalan vatandaşlar markaların güncel kampanyalarını ve fiyatlarını öğrenmek ona göre bir karar vermek istiyor. Ford markasının bir çok modeli için yaptığı 2022 Mart kampanyalarını haberimizden inceleyebilirsiniz. Bütçenize ve ihtiyacınıza uygun aracı almadan önce belirlenen ve ay sonuna kadar geçerli olacak Ford modelleri satış fiyatlarına da göz atabilirsiniz.

GALERİ DEVAM EDİYOR
🚗Araba alacaklar 2022 Mart kampanyalarına göz atmayı unutmayın! 🕖 Ford araç modellerinde indirimler! Ford Fiesta, Focus fiyatları…

FORD BİNEK ARAÇLAR DÜŞÜK FAİZ FIRSATI

Ford Fiesta, Ford Focus, Ford Kuga model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 100.000 TL, 12 ay, %0,991 faiz kampanyalar

🚗Araba alacaklar 2022 Mart kampanyalarına göz atmayı unutmayın! 🕖 Ford araç modellerinde indirimler! Ford Fiesta, Focus fiyatları…

131 Mart 2022 tarihine kadar geçerli aylık 100.000 TL'ye 12 ay, %0,9 faiz otomobil satış kampanyası kapsamında belirtilen aylık %0,99 kampanya faizi, gerçek kişilerin bireysel amaçlı araç alımlarının konu olduğu 100.000 TL tutarlı ve 12 ay vadeli FordFinans kredilerinde geçerlidir.

🚗Araba alacaklar 2022 Mart kampanyalarına göz atmayı unutmayın! 🕖 Ford araç modellerinde indirimler! Ford Fiesta, Focus fiyatları…

Belirtilen faiz oranına karşılık gelen aylık taksit tutarı 8.990,76TL'dir. Bu kredi tutarı, taksit tutarı ve vade için; bir kereye mahsus ve peşin olarak tahsil edilen 549,82 TL dosya masrafı ve vergiler dahil edildiğinde FordFinans kredisinin yıllık toplam maliyet oranı 16,2453% olmaktadır.

🚗Araba alacaklar 2022 Mart kampanyalarına göz atmayı unutmayın! 🕖 Ford araç modellerinde indirimler! Ford Fiesta, Focus fiyatları…

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