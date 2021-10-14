Annelere erken emeklilik şansı! Her 4 yıla 1 prim eklenecek! 1 Ekim 2008 tarihi çok kritik…

Ülkemizde iş hayatında yer alan milyonlarca kadına erken emeklilik imkanı sağlanıyor. Çocuğu olan kadınlar, doğum borçlanması ile erken emekli olabiliyor. Özel şartlarda ise bu süre daha da kısalabiliyor. Engelli çocuğu olan annelerin bu haktan yararlanabilmeleri için düzenleme yapıldı. Annelerin bu haktan yararlanabilmeleri için sigortalı olması gerekiyor. Anneler başvurularını çalışırken veya emeklilik öncesi yapabiliyor. İşte; annelere erken emeklilikle ilgili merak edilen bilgiler!