Annelere erken emeklilik şansı! Her 4 yıla 1 prim eklenecek! 1 Ekim 2008 tarihi çok kritik…
İş hayatında yer alan kadınlara birçok pozitif ayrımcılık tanınıyor. Kadınların erken emekli olması için doğum borçlanması yöntemi uygulanıyor. Böylelikle kadınlar emeklilikte 6 yıla kadar avantaj sağlayabiliyor. Ancak özel şartları bulunan bazı kadınların emeklilik süresi daha da kısalıyor. Ülkemizde engelli çocuğu olan kadınlara erken emeklilik şansı veriliyor. Çalışan veya isteğe bağlı sigortalı olan anneler bu haktan faydalanabiliyor.
14.10.2021 13:03
- Son Güncelleme: 14.10.2021 13:07
Ülkemizde iş hayatında yer alan milyonlarca kadına erken emeklilik imkanı sağlanıyor. Çocuğu olan kadınlar, doğum borçlanması ile erken emekli olabiliyor. Özel şartlarda ise bu süre daha da kısalabiliyor. Engelli çocuğu olan annelerin bu haktan yararlanabilmeleri için düzenleme yapıldı. Annelerin bu haktan yararlanabilmeleri için sigortalı olması gerekiyor. Anneler başvurularını çalışırken veya emeklilik öncesi yapabiliyor. İşte; annelere erken emeklilikle ilgili merak edilen bilgiler!
Bu düzenleme, 1 Ekim 2008 sonrası için geçerli olacak. 1 Ekim 2008 sonrası çalışılan her 4 yıla 1 yıl prim ekleniyor, yaştan da 1 yıl düşülüyor.