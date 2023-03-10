Annelere erken emeklilik müjdesi! SGK'ya başvuran her ay parasını TC'si ile çekiyor! 25 yıl evlilik şartı yok! EYT'siz + 6 yıl + 2160 günlük primle...
Annelere 6 yıl erken emeklilik müjdesi geldi. EYT'yi beklemeden erkenden emekli olabilecekler. İşçi, memur, esnaf statüsündeki kadınlar, doğumdan sonra çocuk 2 yaşını dolduruncaya kadar boşta geçen süreleri için borçlanma yapabiliyor. Borçlanma hakkı, 3 çocuğa kadar kullanılabiliyor. Üç çocuğu bulunan anne, boşta geçen sürelerinin toplam 6 yıla kadar olan kısmı için doğum borçlanması yapabiliyor. Halen bilmeyenlere duyuru yapıldı. Erken emeklilik için kadınlara fırsat doğdu. Peki şartları neler? 6 yıl erken emekli olmak için ne yapmak gerekiyor? İşte annelerin erken emeklilik formülleri...
10.03.2023 22:01 - Son Güncelleme: 10.03.2023 22:01
EYT çıkmayanlar üzülmesin! Sadece annelere özel 6 yı erken emeklilik mümkün! Detaylar haberimizin devamında...
Özellikle 1 çocuk için 2 yıllık prim kazanılması ile 6 yıllık avantaj da elde ediliyor. Engelli çocuğu olanlarda ise yaş da erkene çekiliyor. İşte annelerin erken emeklilik formülleri:
1. KİMLER BORÇLANMA YAPABİLİR?
Hangi kurumdan olursa olsun bütün kadın çalışanlar, yani SSK'lı olanlar, kendi işini yapan Bağ-Kur'lular ve memur olan anneler doğum borçlanması yapabiliyor. İsteğe bağlı sigorta ödeyerek Bağ-Kur'lu olanların da doğum borçlanması imkanı var. Ancak borçlanma yapabilmek için doğumların ilk sigortalı olunan tarihten sonra gerçekleşmesi gerekiyor.