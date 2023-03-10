Annelere erken emeklilik müjdesi! SGK’ya başvuran her ay parasını TC’si ile çekiyor! 25 yıl evlilik şartı yok! EYT’siz + 6 yıl + 2160 günlük primle...

1. KİMLER BORÇLANMA YAPABİLİR?

Hangi kurumdan olursa olsun bütün kadın çalışanlar, yani SSK'lı olanlar, kendi işini yapan Bağ-Kur'lular ve memur olan anneler doğum borçlanması yapabiliyor. İsteğe bağlı sigorta ödeyerek Bağ-Kur'lu olanların da doğum borçlanması imkanı var. Ancak borçlanma yapabilmek için doğumların ilk sigortalı olunan tarihten sonra gerçekleşmesi gerekiyor.