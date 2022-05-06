Anneler Günü geldi A101 aktüel ürünlerini güncelledi! Anneler Günü’ne özel indirim kataloğu! YENİ HEDİYELİK EŞYALAR GELDİ! Bu hafta sonu...

Anneler Günü her yıl 6 Mayıs'ta kutlanmaktadır. Online alışveriş siteleri gibi zincir marketlerde de özel günler için indirimler göze çarpıyor. 2022 yılında Anneler Günü Pazar gününe denk geliyor. Böylelikle hem hafta sonu hem de Anneler Günü indirimleri için vatandaşlar A101 marketlerine koşuyor. A-101 aktüel ürünler kataloğunu güncel haliyle paylaştı. Bu hafta sonu A101'de yok yok! Çatal bıçak seti, teknolojik ürünler, giyim....