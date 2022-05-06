Anneler Günü geldi A101 aktüel ürünlerini güncelledi! Anneler Günü'ne özel indirim kataloğu! YENİ HEDİYELİK EŞYALAR GELDİ! Bu hafta sonu...
Anneler Günü'ne az bir süre kaldı. Milyonlarca kişi annesine hediye almak için arayışa geçti. Kıyafet almak isteyenler de var elektronik ürün almak isteyenlerde... Bu hafta A101'de Anneler Günü'ne özel indirimler yapıldı. Fiyatların tümü güncellendi. A101 aktüel ürünler kataloğunu görenler sevinçten zil çakıp oynayacak. Peki bu hafta sonu A101'de neler var? Hangi ürünler indirime girdi. İşte hediyelik eşyaların gırla olduğu A101 hafta sonu aktüel ürünler kataloğu tam liste...
06.05.2022 16:52 - Son Güncelleme: 06.05.2022 16:52
Anneler Günü her yıl 6 Mayıs'ta kutlanmaktadır. Online alışveriş siteleri gibi zincir marketlerde de özel günler için indirimler göze çarpıyor. 2022 yılında Anneler Günü Pazar gününe denk geliyor. Böylelikle hem hafta sonu hem de Anneler Günü indirimleri için vatandaşlar A101 marketlerine koşuyor. A-101 aktüel ürünler kataloğunu güncel haliyle paylaştı. Bu hafta sonu A101'de yok yok! Çatal bıçak seti, teknolojik ürünler, giyim....
A101 7-8 MAYIS 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU TAM LİSTE
Anneler Günü için A101'den indirimli ürünler alabilirsiniz.