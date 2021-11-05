Anneler bu habere çok sevinecek! En az 9.299 TL alabilirsiniz! Üstelik yarım gün çalışmaya tam gün maaş cebinizde...
Milyonlarca anne için çocuk, doğum ve süt parası gibi ödemeler devlet tarafından karşılıksız olarak yapılabiliyor. Bu yardımlar sayesinde en az 9.299 TL'yi tek seferde alabilmek de mümkün oluyor. Yarım gün çalışma durumunda tam gün maaşı alınıyor ve birden fazla çocuk sahibi olunması durumunda sunulan yardım hakları daha da genişliyor. Devlet tarafından annelere sağlanan yardımların neler olduğu, başvuru şartları ve başvuruların nasıl yapılması gerektiğine dair tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.
Devlet tarafından milyonlarca anneye çalışsın ya da çalışmasın destekler gelmeye devam ediyor. Türk vatandaşı olan her anne ve baba bu desteklerden faydalanabiliyor ve doğum yardımı başvuruları için e-Devlet üzerinden müracat edilmesi gerekiyor. Çalışan annelere yarım gün çalışmayla tam maaş verilmesi ön plana çıkarken tüm haklardan yararlanacak olan anne en az 9.299 TL'yi tek seferde alabiliyor. Yine çalışan annelere 112 gün boyunca doğum parası veriliyor ve birden fazla doğum yapan kadınlarda haklar da farklılaşıyor. Devletin annelere sunduğu destekleri ve detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.
Yarım gün iş tam maaş
SSK'lı çalışırken doğum yapan kadınlar, analık izni sonrasında birinci doğumda 2 ay (15+15 gün), ikinci doğumda 4 ay, sonraki doğumlarda ise 6 ay süreyle yarım gün (part-time) çalışıp tam maaş alabiliyor. Yarım gün çalışan annenin maaşının yarısını patron, 1.472 lirasını da devlet, İşkur aracılığıyla ödüyor.
Başvuru nereye yapılır?
Yeni doğan çocuk yardımı için başvuru Aile Bakanlığı il müdürlüklerine, ilçede ise kaymakamlıklara yapılıyor. TC kimlik numarasıyla 'aile.gov.tr'den de başvuru imkanı var. Bu para tüm annelere ödeniyor. E-Devlet'ten 'doğum yardımı başvurusu sonucu sorgulama' hizmeti ile doğum yardımı almak için yaptığınız başvurularınızı sorgulayabilirsiniz.