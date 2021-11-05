Anneler bu habere çok sevinecek! En az 9.299 TL alabilirsiniz! Üstelik yarım gün çalışmaya tam gün maaş cebinizde...

Devlet tarafından milyonlarca anneye çalışsın ya da çalışmasın destekler gelmeye devam ediyor. Türk vatandaşı olan her anne ve baba bu desteklerden faydalanabiliyor ve doğum yardımı başvuruları için e-Devlet üzerinden müracat edilmesi gerekiyor. Çalışan annelere yarım gün çalışmayla tam maaş verilmesi ön plana çıkarken tüm haklardan yararlanacak olan anne en az 9.299 TL'yi tek seferde alabiliyor. Yine çalışan annelere 112 gün boyunca doğum parası veriliyor ve birden fazla doğum yapan kadınlarda haklar da farklılaşıyor. Devletin annelere sunduğu destekleri ve detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.