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Haberler Ekonomi Ankara Mamak hak sahipleri tablosu! 2+1 3+1 Ankara MAMAK 3.645 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! TOKİ ANKARA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI!

Ankara Mamak hak sahipleri tablosu! 2+1 3+1 Ankara MAMAK 3.645 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! TOKİ ANKARA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI!

Ankara ilinde 2 Ocak'ta başlayan kuralar 12 Ocak tarihine kadar sürecek. 2 Ocak'tan bu yana yapılan çekilişler ile Kahramankazan, Kızılcahamam, Polatlı, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Evren, Nallıhan, Etimesgut, Şereflikoçhisar, Sincan, Gölbaşı Gerder ilçelerinde kura sonucu belli oldu. Bugün gerçekleşecek kura çekilişinde Mamak'ta 3.645 konut hak sahibini bulacak. Peki, Ankara Mamak kura sonuçları belli oldu mu? İşte tüm detaylar!

takvim.com.tr
11.01.2023 16:15 - Son Güncelleme: 11.01.2023 16:15
2+1 3+1 Ankara MAMAK 3.645 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! TOKİ ANKARA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Ankara Mamak hak sahipleri tablosu!

TOKİ Ankara kura çekilişleri kaldığı yerden devam ediyor. 12 Ocak'ta sona erecek kuraların birçoğu çekildi. Bugün gerçekleşen kura çekilişinde Mamak ilçesinde 3.645 konut hak sahibini bulacak. 5. etap kura takvimine göre 11 Ocak tarihli kura çekilişi ile Mamak isim listesi siteden ilan edilecek. Peki, Ankara Mamak kura sonuçları belli oldu mu? İşte tüm detaylar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
2+1 3+1 Ankara MAMAK 3.645 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! TOKİ ANKARA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Ankara Mamak hak sahipleri tablosu!

ANKARA TOKİ KURA ÇEKİMİ MAMAK İLE DEVAM EDİYOR

TOKİ 250 bin sosyal konut projesi kapsamında Ankara kuraları 2-12 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

2+1 3+1 Ankara MAMAK 3.645 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! TOKİ ANKARA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Ankara Mamak hak sahipleri tablosu!

5. etap kura takvimine göre 11 Ocak tarihli kura çekilişi ile Mamak isim listesi ilan edilecek. Kurası çekilen ilçelerde sorgulama yapmak için TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı.

TOKİ MAMAK KURA ÇEKİMİ İZLE!

2+1 3+1 Ankara MAMAK 3.645 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! TOKİ ANKARA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Ankara Mamak hak sahipleri tablosu!

2 Ocak'tan bu yana yapılan çekilişler ile Kahramankazan, Kızılcahamam, Polatlı, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Evren, Nallıhan, Etimesgut, Şereflikoçhisar, Sincan, Gölbaşı Gerder ilçelerinde kura sonucu belli oldu.

2+1 3+1 Ankara MAMAK 3.645 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! TOKİ ANKARA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Ankara Mamak hak sahipleri tablosu!

TOKİ KURA TAKVİMİ 5. ETAP ANKARA İLE BAŞLADI!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut Daire Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen sosyal konut hak sahibi belirleme kurası için çekiliş takvimi güncellendi. Yeni sene Ankara ve Hatay kuraları ile başlamıştı.

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