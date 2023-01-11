Ankara Mamak hak sahipleri tablosu! 2+1 3+1 Ankara MAMAK 3.645 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! TOKİ ANKARA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI!

TOKİ Ankara kura çekilişleri kaldığı yerden devam ediyor. 12 Ocak'ta sona erecek kuraların birçoğu çekildi. Bugün gerçekleşen kura çekilişinde Mamak ilçesinde 3.645 konut hak sahibini bulacak. 5. etap kura takvimine göre 11 Ocak tarihli kura çekilişi ile Mamak isim listesi siteden ilan edilecek. Peki, Ankara Mamak kura sonuçları belli oldu mu? İşte tüm detaylar!