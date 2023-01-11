Ankara Mamak hak sahipleri tablosu! 2+1 3+1 Ankara MAMAK 3.645 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! TOKİ ANKARA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI!
Ankara ilinde 2 Ocak'ta başlayan kuralar 12 Ocak tarihine kadar sürecek. 2 Ocak'tan bu yana yapılan çekilişler ile Kahramankazan, Kızılcahamam, Polatlı, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Evren, Nallıhan, Etimesgut, Şereflikoçhisar, Sincan, Gölbaşı Gerder ilçelerinde kura sonucu belli oldu. Bugün gerçekleşecek kura çekilişinde Mamak'ta 3.645 konut hak sahibini bulacak. Peki, Ankara Mamak kura sonuçları belli oldu mu? İşte tüm detaylar!
11.01.2023 16:15 - Son Güncelleme: 11.01.2023 16:15
TOKİ Ankara kura çekilişleri kaldığı yerden devam ediyor. 12 Ocak'ta sona erecek kuraların birçoğu çekildi. Bugün gerçekleşen kura çekilişinde Mamak ilçesinde 3.645 konut hak sahibini bulacak. 5. etap kura takvimine göre 11 Ocak tarihli kura çekilişi ile Mamak isim listesi siteden ilan edilecek. Peki, Ankara Mamak kura sonuçları belli oldu mu? İşte tüm detaylar!