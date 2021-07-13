Anında hesaba yatıyor! 3 ay taksit ertelemeli olarak veriliyor! 60 aya varan vadeler, %0,75’ten başlayan faiz oranları...

Ve netleşti! Vatandaşlar için bayram öncesi güzel haber geldi. Normal bireysel ihtiyaç kredilerinden ve taşıt kredilerinden farklı olarak, masrafı daha az ve ödeme süresi daha kısa olan kredi türlerinden biri de bayram kredisidir. Bankaların hem müşteri çekmek hem de az masraflı olarak eski müşterilerine ödeme kolaylığı sağlamak adına oluşturdukları bayram kredisi kampanyaları, dini bayramlarımız olan Kurban bayramlarına özel olarak tasarlanmaktadır. Şekerbank, yaklaşan Kurban Bayramı'na özel kampanya başlattı. Banka kampanya kapsamında 60 aya varan vadeler ile birlikte %0,75'ten başlayan faiz oranları ve 3 aya kadar taksit erteleme imkânı sunuyor.

13.07.2021 08:44 - Son Güncelleme: 13.07.2021 08:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





