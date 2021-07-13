Anında hesaba yatıyor! 3 ay taksit ertelemeli olarak veriliyor! 60 aya varan vadeler, %0,75’ten başlayan faiz oranları...
Ve netleşti! Vatandaşlar için bayram öncesi güzel haber geldi. Normal bireysel ihtiyaç kredilerinden ve taşıt kredilerinden farklı olarak, masrafı daha az ve ödeme süresi daha kısa olan kredi türlerinden biri de bayram kredisidir. Bankaların hem müşteri çekmek hem de az masraflı olarak eski müşterilerine ödeme kolaylığı sağlamak adına oluşturdukları bayram kredisi kampanyaları, dini bayramlarımız olan Kurban bayramlarına özel olarak tasarlanmaktadır. Şekerbank, yaklaşan Kurban Bayramı'na özel kampanya başlattı. Banka kampanya kapsamında 60 aya varan vadeler ile birlikte %0,75'ten başlayan faiz oranları ve 3 aya kadar taksit erteleme imkânı sunuyor.
Müşterilerin arz ve talep dengesi gözetilerek yapılan bayram kredileri, bankalara başvuru yapılan kredi miktarı ve oranı arttıkça faizlerin düşmesiyle oluşmaktadır. Böylece hem bankalar yeni müşteriler kazanmakta; hem de tüketiciler düşük faiz oranları ile kredi kullanıp nakit ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. Bir nevi para satmak olarak da nitelendirilebilecek krediler, bankaların havuzlarında bulunan paraları kiraya vermeleridir. Şekerbank, yaklaşan Kurban Bayramı'na özel kampanya başlattı. Banka kampanya kapsamında 60 aya varan vadeler ile birlikte %0,75'ten başlayan faiz oranları ve 3 aya kadar taksit erteleme imkânı sunuyor.
Genellikle bankaların artmış olan masraflarından dolayı bayramlarda çıkarmış oldukları krediler de bulunmaktadır. Bayram kredisi nedir? Sorusuna verilecek yanıt olarak kısa vadeli olarak ihtiyaçların karşılanabilmesi adına kullanım sağlanan ve daha uygun faizler ile bayram kredileri bankalar tarafından sağlanmaktadır.