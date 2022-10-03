Anında hesaba geçiyor! Başvuru gerektirmiyor; bu bankada hesabı olan herkes anında 5.000 TL nakde kavuşabiliyor!
Nakit avans, kredi kartınıza bağlı olarak tanımlanıyor ve ATM'ler üzerinden kredi kartınızı kullanarak çekebiliyorsunuz. Nakit gereksiniminiz ne zaman meydana çıkarsa, istediğiniz saatte kartınızın bağlı bulunduğu bankaya ait en yakın ATM'ye giderek nakit avansınızı çekebilirsiniz. Avans faiziniz daha düşükse bu şekilde ödemenizi yaparak çok daha kolay bir şekilde borçlarınızdan kurtulmuş olursunuz.
03.10.2022 16:41 - Son Güncelleme: 03.10.2022 16:41
İnsanların acil nakit gereksinimlerini karşılamalarına yardımcı olan nakit avans, çoğu müşterinin bunu anlık ihtiyaçlarınızı karşılamak bağlamında kullanmasından ötürü bankaların daha da önem verdiği bir hizmet durumunu almıştır. Nakit avans limitleri günümüzde olabildiğince yükselmiştir. Neredeyse 5000 TL'ye kadar çekilebilen avans ile borçlarınızı ertelemenize gerek duyulmaz.