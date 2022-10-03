Anında hesaba geçiyor! Başvuru gerektirmiyor; bu bankada hesabı olan herkes anında 5.000 TL nakde kavuşabiliyor!

İnsanların acil nakit gereksinimlerini karşılamalarına yardımcı olan nakit avans, çoğu müşterinin bunu anlık ihtiyaçlarınızı karşılamak bağlamında kullanmasından ötürü bankaların daha da önem verdiği bir hizmet durumunu almıştır. Nakit avans limitleri günümüzde olabildiğince yükselmiştir. Neredeyse 5000 TL'ye kadar çekilebilen avans ile borçlarınızı ertelemenize gerek duyulmaz.