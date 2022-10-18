Anında ATM'den çekebilirsiniz! 20.000 TL ihtiyaç kredisi için en düşük faiz ve taksit hangi bankada?
Bankalardan son dakika açıklaması geldi! 20.000 TL bandında 3 ay geri ödemesiz şekilde tüketici kredisi hizmetleri verilmeye başlandı. 20.000 TL düzeyinde olacak olan bu hizmet çoğu banka bağlamında veriliyor.
18.10.2022 11:00 - Son Güncelleme: 18.10.2022 11:00
Vatandaşlar en düşük faiz seviyesinın hangi bankada olduğunu merak ediyor. En düşük faiz seviyesi şu an itibariyle %1,55 seviyesiyla Halk Bank bağlamında sunuluyor. 20 bin TL tüketici kredisi almayı dilediğiniz vakit değişik bankaların karşımıza çıktığını rahatça ifade edebiliriz. Genellikle Halkbank bu hususta ön planda yer alan bankalardan birisi olarak dikkatleri üstüne çekiyor!