Anında ATM’den çekebilirsiniz! 20.000 TL ihtiyaç kredisi için en düşük faiz ve taksit hangi bankada?

Vatandaşlar en düşük faiz seviyesinın hangi bankada olduğunu merak ediyor. En düşük faiz seviyesi şu an itibariyle %1,55 seviyesiyla Halk Bank bağlamında sunuluyor. 20 bin TL tüketici kredisi almayı dilediğiniz vakit değişik bankaların karşımıza çıktığını rahatça ifade edebiliriz. Genellikle Halkbank bu hususta ön planda yer alan bankalardan birisi olarak dikkatleri üstüne çekiyor!