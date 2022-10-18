Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Anında ATM'den çekebilirsiniz! 20.000 TL ihtiyaç kredisi için en düşük faiz ve taksit hangi bankada?

Anında ATM'den çekebilirsiniz! 20.000 TL ihtiyaç kredisi için en düşük faiz ve taksit hangi bankada?

Bankalardan son dakika açıklaması geldi! 20.000 TL bandında 3 ay geri ödemesiz şekilde tüketici kredisi hizmetleri verilmeye başlandı. 20.000 TL düzeyinde olacak olan bu hizmet çoğu banka bağlamında veriliyor.

takvim.com.tr
18.10.2022 11:00 - Son Güncelleme: 18.10.2022 11:00
Anında ATM’den çekebilirsiniz! 20.000 TL ihtiyaç kredisi için en düşük faiz ve taksit hangi bankada?

Vatandaşlar en düşük faiz seviyesinın hangi bankada olduğunu merak ediyor. En düşük faiz seviyesi şu an itibariyle %1,55 seviyesiyla Halk Bank bağlamında sunuluyor. 20 bin TL tüketici kredisi almayı dilediğiniz vakit değişik bankaların karşımıza çıktığını rahatça ifade edebiliriz. Genellikle Halkbank bu hususta ön planda yer alan bankalardan birisi olarak dikkatleri üstüne çekiyor!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Anında ATM’den çekebilirsiniz! 20.000 TL ihtiyaç kredisi için en düşük faiz ve taksit hangi bankada?

Halk Bank Düşük Faizli Kredi İmkanı!

Halk Bank'tan oluşturulan açıklama kapsamında düşük faizli gereksinim kredisi desteği sunulacağı kamuoyuyla paylaşıldı.

Anında ATM’den çekebilirsiniz! 20.000 TL ihtiyaç kredisi için en düşük faiz ve taksit hangi bankada?

Bu kapsamda Halk Bank 20.000 TL tüketici kredisi %1,55 oranında vatandaşlara sunmayı hazırlanıyor.

Anında ATM’den çekebilirsiniz! 20.000 TL ihtiyaç kredisi için en düşük faiz ve taksit hangi bankada?

Halk Bank bu faiz oranıyla en düşük faiz oranını veren devlet bankası seçildi.

Anında ATM’den çekebilirsiniz! 20.000 TL ihtiyaç kredisi için en düşük faiz ve taksit hangi bankada?

Böylelikle Halk Bank başlatmış bulunduğu bu kampanyayla prestijini artırarak ön plana çıkan bir banka oldu.

SON DAKİKA