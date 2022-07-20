Aniden makas attı: 20 - 21 Temmuz Ziraat, Garanti, Vakıfbank, İNG kredi faiz oranları DÜŞTÜ! 1,59 fırsatıyla konut-taşıt- ihtiyaç kredisi kampanyaları!
Temmuz ayının son günlerine yaklaşırken kredi faiz oranlarındaki son durum en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Bu kapsamda bankaların indirime gidip gitmeyeceği bir soru işareti olarak akıllarda kaldı. Kredi çekmek isteyenler bu minvalde bankaların yeni fırsatlarını öğrenmek istiyor. Bu bağlamda ihtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranlarını takip edenler ona göre tercih yapacak. Ayın sonuna doğru çeşitli alanlarda kullanmak üzere kredi çekme fikri olanlar yeni kampanyalarını mercek altına aldı ve bu doğrultuda da yeni teklifler peş peşe gelmeye başladı. Her ay en uygun kampanya ve tekliflerini müşterilerine sunan bankalar arasında yeni ayın ilk günlerinde rekabet kızıştı. İşte banka banka ihtiyaç-taşıt- konut kredi faiz oranları!
20.07.2022 16:06 - Son Güncelleme: 20.07.2022 16:06
Eşsiz fırsatlar tek tek açıklandı! 12 saat içerisinde direkt hesaplara yatıyor! 20-21 Temmuz ihtiyaç-taşıt-konut kredi faiz oranları binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Bu kapsamda da binlerce kişi bankalar tarafından kendisine özel sunulan teklifleri öğrenmek istiyor. Çeşitli dönemlerde faizleri değiştiren bankalar bunları resmi internet siteleri üzerinden açıklıyor. Aynı zamanda yeni kampanyalar ise dikkatleri revaçta oluyor. Müşteri kazanmak isteyenler bankalar çeşitli fırsatlarını duyurdu. İşte 1,59 fırsatıyla konut-taşıt- ihtiyaç kredisi kampanyaları!