Aniden makas attı: 20 - 21 Temmuz Ziraat, Garanti, Vakıfbank, İNG kredi faiz oranları DÜŞTÜ! 1,59 fırsatıyla konut-taşıt- ihtiyaç kredisi kampanyaları!

Eşsiz fırsatlar tek tek açıklandı! 12 saat içerisinde direkt hesaplara yatıyor! 20-21 Temmuz ihtiyaç-taşıt-konut kredi faiz oranları binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Bu kapsamda da binlerce kişi bankalar tarafından kendisine özel sunulan teklifleri öğrenmek istiyor. Çeşitli dönemlerde faizleri değiştiren bankalar bunları resmi internet siteleri üzerinden açıklıyor. Aynı zamanda yeni kampanyalar ise dikkatleri revaçta oluyor. Müşteri kazanmak isteyenler bankalar çeşitli fırsatlarını duyurdu. İşte 1,59 fırsatıyla konut-taşıt- ihtiyaç kredisi kampanyaları!