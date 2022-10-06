Anasınıfı, ortaokul, ilkokul öğrencilerine şipşak harçlık! Sisteme kayıtlı olmak yetiyor! 1-2 çocuğa 350 TL, 3 çocuğa 450 TL, 4 çocuğa 550 TL...
Devletten çocuklu ailelere müjde! Çocuklarınıza harçlık verilecek! Anasınıfı, ilkokul, ortaokul öğrencilerine para yardımı! Sisteme kayıtlı olmak yetiyor! 1-2 çocuğa 350 TL, 3 çocuğa 450 TL, 4 çocuğa 550 TL, 5 ve daha fazla çocuk için 650 TL ödeme yapılacak. Geri ödeme yok, karşılık yok! Başvuru şartı da hanede kişi başına düşen aylık gelirin, net asgari ücretin 1/3'ü yani; 1.833,45 TL'nin altında olması! İhtiyaç sahibi ailelere yönelik yapılan ödemelerin kapsamı genişletildi. Başvuru yapacak olanlar için detaylar haberimizde!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ödüyor! İsteyen çocuklu aileler başvuru yapabilecek! 1 yıl boyunca aylık para verilecek! Bakan Yanık'tan aile destek programı hakkında açıklama geldi. Yanık, ''Küresel ekonomik dalgalanmalardan ihtiyaç sahibi ailelerimizi koruyabilmek için desteklerimizi sunmaya devam ediyoruz. Türkiye Aile Destek Programıyla büyüyen ve gelişen Türkiye'mizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz. Programımızdan daha fazla vatandaşımızın istifade etmesi için mevcut bütçemiz 15 milyar liraya 25 milyar lira ilave ederek programımızı genişletiyoruz. Bu doğrultuda 450-600 lira olan destek tutarımızı 850-1.250 liraya yükseltiyoruz. ''Aynı zamanda çocuklu aileler için de en az 350 TL destek sağlanacak. İşte detaylar...
Çocuklu ailelere yardım müjdesi geldi. Çocuk desteği yardım parası başvuru detayları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın ardından öne çıktı.