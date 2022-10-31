Aman ters köşe olmayın! Altın raydan çıktı! Hazır olun! İslam Memiş’ten hiç duyulmamış açıklama! 14,18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçları arasında yer alan altının fiyatları iç ve dış pazarlarda yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmelerin de etkisiyle çoğu kez değişiyor. Altın fiyatları, bu hafta dalgalı seyir izledi. Altın fiyatlarını yakından takip eden yatırımcılar altın fiyatlarının ne olacağını merak ediyor. Altn ve pazar uzmanı İslam Memiş, altın amacıyla her an herşeye hazır olun uyarısı yaptı.