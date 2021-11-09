Aman dikkat hem primleriniz hem de emekliliğiniz yanmasın! SGK, Bağkur’dan SSK’ya geçecekleri uyardı! Bunları yapan...

Emeklilik tüm çalışanların hayalidir ve SGK tarafından belirlenen şartları taşıyanlar bu hakkı elde ediyor. Bazı durumlarda daha erken emekli olabilmek amacıyla bazı yasa dışı yöntemlere başvuranlar oluyor fakat bu kişiler kendilerini yakıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) milyonları ilgilendiren uyarı geldi ve SGK, Bağkur'dan SSK'ya geçeceklerin bu konuda dikkatli olması gerekiyor. Aksi durumda hem primlerin hem de emekliliğin yanması söz konusu oluyor. Bu uyarı Fiilen bir işte çalışmadığı halde primini kendi ödeyerek 4/A'lı çalışıyormuş gibi gösteren kişilere geliyor. Konuya dair tüm detaylar haberimizde yer alıyor!