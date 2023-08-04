Altının ciğerini bilen kuyumcular ilk kez rakam verdi! Altın birikimi olan bunu yapsın! İslam Memiş ise ağzından baklayı çıkardı! Gram altın bugün ne kadar oldu? Canlı altın fiyatları

Altın fiyatlarını etkileyen en önemli faktörlerden biri küresel ekonomik durumdur. Dünya ekonomisindeki dalgalanmalar, altın piyasasında da belirgin etkilere yol açabilir. Ekonomik istikrarın artışı, altın talebini pozitif şekilde etkileyebilirken, belirsizlik dönemleri ise altın fiyatlarının yükselmesine neden olabilir. 2023 yılında dünya ekonomisine dair olumlu işaretler alındığında, bu durumun altın fiyatlarını da olumlu yönde etkileyebileceği öngörülmektedir. Altın fiyatlarında yaşanan sert düşüş, yatırımcıların endişesini artırdı. Rekor seviyelere yükselme sonrası gelen düşüş, piyasaları etkiliyor. İşte 4 Ağustos 2023 tarihindeki canlı altın fiyatları:
Altın fiyatları, uluslararası piyasalardaki altın arz ve talebine bağlı olarak değişebilmektedir. Küresel ekonomik gelişmeler, jeopolitik olaylar, enflasyon, döviz kurları gibi faktörler altın fiyatlarını etkileyen önemli unsurlardır. Son dönemde altın fiyatlarında yaşanan rekor yükseliş, vatandaşları altın yatırımı yapmak veya elindeki altını değerlendirmek konusunda düşündürmeye başladı. Bu bağlamda, kuyumcular konuyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. İslam Memiş ise gram altın ile ilgili yaptığı açıklamada, şu anki verilere göre 1700 TL seviyelerinde bulunan gram altının yatırımcılar için dikkatli bir değerlendirme gerektirdiğini söylemişti.
Gram altın ile ekran fiyatları arasındaki farklılıklara dikkat çeken Memiş, yatırımcıların bu farklara dikkat etmeleri gerektiğini ifade etmiştir. Ayrıca, altın borcu olanlar ve yatırım yapacak olanların yakından takip etmeleri gereken bir dönem olduğunu belirtmiş ve düşüşlerin kalıcı olmayacağını söylemiştir. Özellikle düğün planlayanlar veya altın borcu olanların 2024 yılında gram altın fiyatının 2000-2500 aralığında olabileceğini göz önünde bulundurmaları gerektiğini tavsiye etmiştir.
İslam Memiş, ağustos ayı itibariyle gram altın fiyatında yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini düşünmektedir. Bu doğrultuda, gram altın TL fiyatının ilk etapta 1.750-1.770 TL seviyelerine, yıl sonuna kadar ise 1880 TL seviyelerine kadar yükselme potansiyeli olduğunu belirtmiştir.