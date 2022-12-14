Altının 17 gün sonra kaç para olacağını açıkladı! Kemerlerinizi sıkı bağlayın geliyor! İşte güncel 14-18-22 ayar bilezik ve altın fiyatları...
Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bu anlamda ABD'de tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda aylık yüzde 0,1 ve senelik yüzde 7,1 ile beklenenden az arttı. Bu veri ardından altın fiyatlarında yükseliş yaşandı. ONS altın 1810 Dolar, çeyrek altın ise 1080 TL'nin üstüne çıktı. Öte yandan son zamanlarda gram altın fiyatları bağlamında yatay bir seyir izliyor demek doğru olacaktır. Fiyatlar eskisi gibi süratli artmasa da hala bulunduğu konumu korumaya devam etmekte. Bu yatay seyrin bir müddet sonra değişeceği vurgulanıyor.
14.12.2022 15:04 - Son Güncelleme: 14.12.2022 15:05
Birçok uzmanın ortak görüşüne göre kış döneminde özellikle Avrupa ülkeleri zorlu bir döneme girecek. Bununla beraber döviz fiyatlarında bir düşüş olacak ve haliyle altın fiyatları dövizde ki düşüşle beraber yeniden hızlı bir yükseliş evresine girecek.
Uzmanlar bu tahminin tutması durumunda gram altın fiyatlarının 1.400 TL'yi zorlayabileceğini söylüyorlar.
Tabi ki bu senaryo gerçekleşmez ve döviz fiyatları yurtdışında artan enflasyonla beraber daha da yükselirse bu durumda gram altın fiyatları 1.000 TL'nin altına düşebilir.