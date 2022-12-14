Altının 17 gün sonra kaç para olacağını açıkladı! Kemerlerinizi sıkı bağlayın geliyor! İşte güncel 14-18-22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

Birçok uzmanın ortak görüşüne göre kış döneminde özellikle Avrupa ülkeleri zorlu bir döneme girecek. Bununla beraber döviz fiyatlarında bir düşüş olacak ve haliyle altın fiyatları dövizde ki düşüşle beraber yeniden hızlı bir yükseliş evresine girecek.