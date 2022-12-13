Altını doları bozdurup onu alın dedi! İslam Memiş her şeyi ters düz etti! 2023 yılında servet sahibi yapacak! Vatandaşlar akın etti!

Finans piyasaları eksperi İslam Memiş, yakın tarihte altının gram fiyatını 1.100 lira beklediğini belirtti. Memiş ilaveten İngiliz Sterlini alım fırsatını da açıkladı. İslam Memiş, altının yeni bir rekora işaret ederek olumlu bir hafta geçirdiğini belirtti. YouTube kanalında yayınladığı videoda 1.100 rakamına işaret etti. Memiş, piyasanın önümüzdeki zamanlarda nasıl biçimleneceğine dair ilgi çekici açıklamalar yaptı.