Altın’da rekor için tarih geldi! Gram altın piyasayı allak bullak edecek! Bugün çeyrek, yarım, tam ve 14-18-22 ayar altın fiyatları ne kadar?
Gram altın fiyatı haftanın ikinci gününe 1.050 lira ile başladı. 2022'nin en yüksek seviyesi. Vatandaşlar altının nasıl bir yol izleyeceğini merak ediyor. Altın ve Para Piyasaları Eksperi İslam Memiş, A Haber canlı yayınında husus ile alakalı değerlendirmelerde bulundu. Altın fiyatları Kasım ayına sert bir giriş yaparken 1.050 lira seviyelerini görmesi sonrası vatandaşların merak ettiği soru cevaplandı. Altın daha da yükselecek mi?
Dolar kurunun altın pazarları üstünde baskı uyguladığı iddiası piyasa eksperleri bağlamında sık sık gündeme geliyordu. Yaşanan ani dalgalanmalar yatırımcıların kafasında soru işaretleri oluşturuyor. ABD enflasyon bilgisini açıklaması sonrasında dolar kurunda ani düşüşler yaşandı. ABD ekonomisinin beklentisi altında kalan enflasyon açıklaması ile pazarlarda dinamik anlar yaşandı. İslam Memiş uyardı.
Altın Neden Yükseliyor?
Sebebi FED'in faiz politikalarında biraz daha yumuşamaya gideceği beklentisi başka mühim etken de enflasyon verisinin beklenenden iyi gelmesi. Yüzde 7.7 seviyesinde belirtiler bir enflasyon verisi. Küresel piyasalarda emtia fiyatlarını pozitif yönde etkiledi. Pozitif manzara gene devam ediyor. Beklentimiz gene yükselişlerin devam edeceği yönünde. Ons altın bugün itibariyle 1.750 – 1.757 dolar aralığında dengelenme çabasını sürdürüyor. Teknik olarak 1.730 – 1.780 dolar aralığını takip etmeye devam ediyoruz.
"Gram ALTIN Pozitif Yönde Etkileniyor"
Güçlü bir dolar var karşımızda ons altın yükselince gram altın pozitif yönde etkilenmeye devam ediyor. Gram altın / TL fiyatı şu an itibariyle 1.051 – 1.055 lira aralığında. Gram altın / TL fiyatında gene 1.100'lü rakamları yakında konuşabiliriz diye ön görü ediyorum.
"Yeni Rekorlar Görebiliriz"
Genellikle ons altındaki bu 1.800'lü sayılar önümüzdeki hafta beklenmekte. Gram altın / TL fiyatına yeni rekorlar görebiliriz. Genellikle altın bozduracak olan vatandaşlarımızın da yükselişlerin gerçekten daha yeni başladığını, altın fiyatlarının bundan ileri seyrinde biraz daha pozitif seyrin beklendiğini bilmesi gerekiyor. Alım yapacak olan vatandaşlarımıza da her düşüşü her revizyon faaliyetlerini her kar satışlarını bir alım fırsatı olarak değerlendirmesi gerekliliğini düşünüyoruz. 1.000 TL düzeyinin altında bir gram altın biraz zor gibi görülüyor şu anda.
Alım Fırsatı
Benim şahsi beklentim 1.100'lü rakamların önümüzdeki haftalarda konuşulacağı yönünde. O yüzden biraz daha pozitif seyirde bulunduğu bağlamında 1.040 – 1.050 lira aralığını bir alım fırsatı olarak değerlendirmek gerekliliğini düşünüyorum.
Yine 1.200'lü rakamları konuşacağız gene her ne kadar bu sene beklesek de 1.450 lira seviyeleri var. Altın fiyatları gerçekten değerinin çok aşağısında seyrediyor FED politikalarından dolayı. Bu yükselişler önümüzdeki aylarda gene devam edebilir.