Altın’da rekor için tarih geldi! Gram altın piyasayı allak bullak edecek! Bugün çeyrek, yarım, tam ve 14-18-22 ayar altın fiyatları ne kadar?

"Yeni Rekorlar Görebiliriz"

Genellikle ons altındaki bu 1.800'lü sayılar önümüzdeki hafta beklenmekte. Gram altın / TL fiyatına yeni rekorlar görebiliriz. Genellikle altın bozduracak olan vatandaşlarımızın da yükselişlerin gerçekten daha yeni başladığını, altın fiyatlarının bundan ileri seyrinde biraz daha pozitif seyrin beklendiğini bilmesi gerekiyor. Alım yapacak olan vatandaşlarımıza da her düşüşü her revizyon faaliyetlerini her kar satışlarını bir alım fırsatı olarak değerlendirmesi gerekliliğini düşünüyoruz. 1.000 TL düzeyinin altında bir gram altın biraz zor gibi görülüyor şu anda.