💥Altında kritik gün, tüm gözler orada! Fiyatı gören kuyumcuya koşuyor! Çeyrek altın ve 22 ayar bilezik kaç TL 2022 bugün canlı
💥Altında kritik gün, tüm gözler orada! Fiyatı gören kuyumcuya koşuyor! Fiyatlarda en belirleyici aktör gene Rusya-Ukrayna arasında yaşanan harp oldu. Gelişmelerden büyülenen altın fiyatları evvel sert yükseldi ardındannda da gene düşüş trendine girdi. Yatırımcılar uzun süredir bugünü bekliyordu. ABD Merkez Bankası Fed'in politika faizini seneler sonra artırması bekleniyor. ABD'de artan enflasyonu denetim altına alabilmek amacıyla tahvil alımlarından vazgeçen ve faiz artırma söylemlerinde tespit edilen Fed'in bu akşamki toplantıdan 25 baz puanlık faiz artışı çıkması olsılığı yüksek seyrediyor. Peki Fed kararı altını ne yönde etkileyecek?
💥Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri vatandaşlar doğrultusundan yakından takip ediliyor. Rusya-Ukrayna savaşından olumsuz olarak etkilenen altın piyasasında gözler günümüz fed kararına çevrildi. Yatırımcılar nefesini tuttu fed faiz kararını bekliyor. Bütün gözler o saate çevrildi. Fed kararı ardından altın fiyatları ne yönde hareket edecek? Bütün dünya Rusya-Ukrayna savaşına odaklanmışken ekonomik anlamda da bugünün büyük önemi var. ABD Merkez Bankası Fed üyeleri faizi seneler sonra çoğaltmak amacıyla toplandı. 11 üyenin vereceği oyla netleşecek olan ve dünya piyasalarında dalgalanma yaratacak karar büyük merakla bekleniyor. Fed Başkanı Jerome Powell geçen haftalarda yüksek enflasyonun dizginlenmesi amacıyla Faiz artırımına gideceklerini bunun da büyük olasılıkla Mart ayında gerçekleşeceğini açıklamıştı.
YILLAR SONRA BİR İLK OLACAK!
Fed bundan tam iki sene evvel faizi yüzde 1.25'ten yüzde 0.25'e çekmişti. Uzun vakit faize dokunmayan Fed ilk günlerde hedeflerine makul seyreden enflasyonla eş güdümlü gidişattan memnundu. Son dönemde Koronavirüs pandemisinin yavaşlamasıyla eş güdümlü bilhassa Petrol fiyatlarındaki yükselişin da etkisiyle küresel çaptaki enflasyon yükselişinden ABD de nasibini aldı. Hem de ABD'nin koronavirüs pandemisinde halkına karşılıksız olarak dağıttığı paralar da enflasyonun meydana gelmesine bir faktör oldu. Bununla eş güdümlü koronavirüs pandemisinin etkilerinin zayıflamasıyla eş güdümlü meydana çıkan dev talep artışı eldeki stokları kısa vakitte bitirdi. Çip krizi, petrol fiyatlarındaki artış gibi faktörler niçiniyle de yeni imal edilen bütün ürünlerde fiyatlar yüksek seyretmeye başladı. Bu da enflasyonu artırıcı bir faktör oldu.
Fed'in bugün alacağı faiz kararı yüzde 7.9'luk enflasyona yetişemese de önümüzdeki aylarda faiz artış hızının yükselmesi ile eş güdümlü enflasyonun frenlenmesi bekleniyor.
ALTIN FİYATLARI FAİZ ARTARSA NE OLUR?
ABD Merkez Bankası Fed'in faizi artırmasıyla eş güdümlü küresel çapta dolara yönelimin yükselmesi bekleniyor. Dolara olan talebin yükselmesi doları kuvvetli kılacakken emtia fiyatlarında da gerilemelere niçin olacağı fikiri pazar otoritelerince hakim durumda. Rusya-Ukrayna savaşı niçiniyle dünyanın en büyük petrol üreticilerinden olan Rusya'nın pazarn uzaklaştırılması petrol fiyatlarını fırlatmıştı. Kısa vakitde petrol fiyatları tekrardan 100 doların altına geriledi ve pazarda doğru fiyatlamaların tekrardan başladığı görülmeye başlandı.
Bloomberg ekonomistleri Fed Başkanı Jerome Powell'ın Çarşamba günü şahin tavrını korumasını beklerken ilerisi amacıyla izlenecek politikanın Federal Açık Pazar Komitesi'nin (FOMC) sahip olunan enflasyonu nasıl yorumlayacağına bağlı olarak belirleneceği düşünülüyor. Salı günü yayımlanan bir rapor yapımcılara ödenen fiyatların arttığına işaret ederek enflasyonist baskılara ilgi çekti.
"Değerli metaller şu an amacıyla düzeltmenin mühim bir bölümünü oluşturuyor, bundan dolayı FOMC evveli ya da ardından kısa vadeli dönüş işlemlerine yönelik dipten alımlar düşünülebilir" diyen SPI Asset Management Yönetici Ortağı Stephen Innesi, "Fed'in faiz yükselişinde ayağını gazdan çekmeyeceğini bu amaçla altının 1800 dolar altına düşmeden 1850-1950 civarında bir vakit daha kalıcı olacağını düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.