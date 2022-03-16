💥Altında kritik gün, tüm gözler orada! Fiyatı gören kuyumcuya koşuyor! Çeyrek altın ve 22 ayar bilezik kaç TL 2022 bugün canlı

YILLAR SONRA BİR İLK OLACAK!

Fed bundan tam iki sene evvel faizi yüzde 1.25'ten yüzde 0.25'e çekmişti. Uzun vakit faize dokunmayan Fed ilk günlerde hedeflerine makul seyreden enflasyonla eş güdümlü gidişattan memnundu. Son dönemde Koronavirüs pandemisinin yavaşlamasıyla eş güdümlü bilhassa Petrol fiyatlarındaki yükselişin da etkisiyle küresel çaptaki enflasyon yükselişinden ABD de nasibini aldı. Hem de ABD'nin koronavirüs pandemisinde halkına karşılıksız olarak dağıttığı paralar da enflasyonun meydana gelmesine bir faktör oldu. Bununla eş güdümlü koronavirüs pandemisinin etkilerinin zayıflamasıyla eş güdümlü meydana çıkan dev talep artışı eldeki stokları kısa vakitte bitirdi. Çip krizi, petrol fiyatlarındaki artış gibi faktörler niçiniyle de yeni imal edilen bütün ürünlerde fiyatlar yüksek seyretmeye başladı. Bu da enflasyonu artırıcı bir faktör oldu.

Fed'in bugün alacağı faiz kararı yüzde 7.9'luk enflasyona yetişemese de önümüzdeki aylarda faiz artış hızının yükselmesi ile eş güdümlü enflasyonun frenlenmesi bekleniyor.