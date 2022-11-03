Altında çok büyük deprem! Altının 20 gün sonra ne kadar olacağı açıklandı! Hemen göz atın Bugün çeyrek, yarım, ata altın ne kadar? 18, 22 ayar bilezik kaç TL?
Yatırımcıların güvenilir limanları arasında yer alan altın fiyatlarındaki dalgalı seyir devam ediyor. Ekonomist İslam Memiş, gram altının 20 gün sonra ne kadar olacağını açıkladı. İslam Memiş yaptığı açıklamada gram altın TL yeni zirvelerle kademeli yükselişlere devam edeceğini ve Kasım ayında yeni zirveler görüleceğini dile getirerek altının ne kadar olacağını da açıkladı. İslam Memiş konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada 1040, 1060, 1090 derken, kasım ayının ortalarında 1200-1280'lerin görüleceğini belirtti.
Yatırımcıların güvenilir limanları arasında yer alan altın fiyatlarındaki dalgalı seyir devam ediyor. Açıklanan resmi rakamlara göre, geçen haftalarda 960 Türk Lirası'na kadar inen altın ile alakalı açıklamalar da peş peşe geldi. Dünya merkez bankalarının en çok da Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz artırımları ardından düşmeye başlayan altının gramı bağlamında altının efendisi olarak tanınan Altın ve Para Piyasaları Eksperi İslam Memiş'ten şok açıklamalar geldi.
Yatırımcıların radarına giren isimler arasında yer alan Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, kasım ayı ile alakalı olarak gram altın tahminiyle yatırımcılara mühim detaylar verdi. Altının Efendisi olarak tanınan İslam Memiş, söz hususu düşüşten sonra tekrardan yükseliş eğilimine geride bıraktığımız altının 20 gün sonra ne kadar olacağını açıkladı. Yatırımcıların güvenilir liman olarak gördüğü altın ile alakalı olarak yaptığı tahminlerde altının yükseleceğini dile getirdi.
Altının 20 gün sonra ne kadar olacağı açıklandı!
İslam Memiş yaptığı açıklamada gram altın TL yeni zirvelerle kademeli yükselişlere devam edeceğini ve Kasım ayında yeni zirveler görüleceğini dile getirerek altının ne kadar olacağını da açıkladı. İslam Memiş konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada 1040, 1060, 1090 derken, kasım ayının ortalarında 1200-1280'lerin görüleceğini belirtti.
Gram altın Kasımda 1200 TL!
Analistler, önümüzdeki zamanlarda tekrardan rekor rakamların geleceğini duyurdu. Analistler, gram altında yeni zirvenin gelmekte olduğunu belirtti. Analistlere göre; gram altın kademeli artışlarını devam ettirecek. Analistler, gram altının kasımda 1.200 TL olacağını söyledi.
Altınım Var Ne Yapayım?
Ay içerisinde bazı günlerdeki altın düşüşlerine kanılmaması ve altının elden çıkarılmaması gerektiğini söyleyen İslam Memiş altını olanların birazcık daha sabretmesini duyurmuştur.