Altında çok büyük deprem! Altının 20 gün sonra ne kadar olacağı açıklandı! Hemen göz atın Bugün çeyrek, yarım, ata altın ne kadar? 18, 22 ayar bilezik kaç TL?

Yatırımcıların güvenilir limanları arasında yer alan altın fiyatlarındaki dalgalı seyir devam ediyor. Açıklanan resmi rakamlara göre, geçen haftalarda 960 Türk Lirası'na kadar inen altın ile alakalı açıklamalar da peş peşe geldi. Dünya merkez bankalarının en çok da Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz artırımları ardından düşmeye başlayan altının gramı bağlamında altının efendisi olarak tanınan Altın ve Para Piyasaları Eksperi İslam Memiş'ten şok açıklamalar geldi.