Altında büyük sürpriz yaşandı! Altında haftalar sonra kritik gelişme: 3 Eylül altın fiyatlarında kimse beklemiyordu! 1.450 TL olursa satmayın
Altın fiyatlarında çok kritik ilerlemeler yaşanmaya devam ediyor. Piyasalarda ortaya gelen gelişmeler ardından sert hareketler ortaya geldi. Altın fiyatlarında aşağı yukarı olarak 3 haftadır düşüş devam ediyor. Global piyasada ABD Tarım Dışı İstihdam raporunun takip edileceği GAUTRY'de satış baskısının devam etmesi ve tren çizgisi ve haftalık ortalaması altına gerilemesi durumunda 958 ve 940 seviyeleri ileri destek mekanları olarak izlenebilir. Yukarıda ise 1000 ve 1014 seviyeleri direnç oluşturabilir. Peki, altında düşüş devam edecek mi? 3 Eylül altın fiyatlarında son hal ne? İşte güncel altın fiyatları...
Bugün altın alabilmek ve ya altın bozdurmak isteyenler amacıyla son dakika altın fiyatlarını okuyucularımızla paylaşıyoruz. Altın alacak olan satacak olan ve yatırım yapan vatandaşlar anlık olarak altın fiyatlarını araştırıyor. Altın alacaklar altının satış fiyatını öğrenmek isterken, altın bozduracaklar altının alış fiyatını bilmek istiyor.
Fed'in para politikasında belirleyeceği yön amacıyla yol gösterici olarak değerlendirilmesi bekleniyor. Fed Başkanı Powell, daha önceki açıklamalarında faiz artırımlarının sürati amacıyla, ekonomik bilgilerin izleneceğini belirtmişti. Hem de Powell bu bilgilerin enflasyon ve tarım dışı istihdam bilgileri olduğunu da vurgulamıştı.
Altın fiyatları o tarihte yükselecek?
Altın pazarına dair yorum yapan Stephen Innes, "Altın pazarı ekonomik gelişmelerin ne yönde istikamet belirleyeceği net bir şekilde görmek istiyor. Bunun amacıyla de bekle gör moduna geçiş yapıldı. ABD ekonomisinde hal kötüleşirse altın boğaları tekrardan döneme girecektir. O saatten sonra da boğa koşusu başlar. Ons altın kısa vadede kendisini 1.800 dolar üstüne atar." dedi.