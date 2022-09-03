Altında büyük sürpriz yaşandı! Altında haftalar sonra kritik gelişme: 3 Eylül altın fiyatlarında kimse beklemiyordu! 1.450 TL olursa satmayın

Fed'in para politikasında belirleyeceği yön amacıyla yol gösterici olarak değerlendirilmesi bekleniyor. Fed Başkanı Powell, daha önceki açıklamalarında faiz artırımlarının sürati amacıyla, ekonomik bilgilerin izleneceğini belirtmişti. Hem de Powell bu bilgilerin enflasyon ve tarım dışı istihdam bilgileri olduğunu da vurgulamıştı.