Altına yatırım yapanlar o tarihi bekliyor! Altın fiyatları yükselecek mi? Ne zaman yükselecek! Yastık altında 1 gram bile altını olanlar çabuk bakın!
Yastık altında 1 gram bile altını olanlar çabuk bakın! Altın fiyatları yükselecek mi? Altın fiyatlarının son günlerde sık sık değişmesi ve düşüş sergilemesiyle altına yatırım yapan vatandaşlar bağlamında altının fiyatı merak edildi. Altın fiyatları son dakika haberler milyonlarca yatırımcı bağlamında yakından takip ediliyor. Dün ons altın 1622 dolara kadar gerileyerek sert düşüş yaşadı. Altın fiyatları dün düşerken yatırımcılar ve altın alabilmek isteyenler altın fiyatlarının yönünün ne olacağını merak ediyordu. Altın fiyatları bugün yükselişe geçti.
Yastık altında 1 gram bile altını olanlar sahip çıkın!
Elinde altın bulanan vatandaşlara uyarılarda tespit edilen Finans Analisti İslam Memiş, "Elinde altını olanlar panikle mutlaka bozdurmamalı. Vatandaşlar varlıklarına sahip çıkmalı. Altın fiyatları gerçek değerinin olabildiğince altında. Kesinlikle elinde altını olan satmamalı." diye konuştu.
"Yıl sonu itibarıyla 1250 lira rakamını önemsiyoruz. 1250 lira yukarıya yönlü kırılırsa, burada yine harp risklerinde bir artış olursa, piyasalarda resesyon riskleri devam ederse 1400 liraları görebiliriz." ifadelerini kullanan Memiş'in bu açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Başarılı eksper Memiş'in öngörülerini paylaşması üstüne yatırımcılar bu açıklamaları sosyal medya platformlarında konuşmaya başladı...