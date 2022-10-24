Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Altına yatırım yapanlar o tarihi bekliyor! Altın fiyatları yükselecek mi? Ne zaman yükselecek! Yastık altında 1 gram bile altını olanlar çabuk bakın!

Altına yatırım yapanlar o tarihi bekliyor! Altın fiyatları yükselecek mi? Ne zaman yükselecek! Yastık altında 1 gram bile altını olanlar çabuk bakın!

Yastık altında 1 gram bile altını olanlar çabuk bakın! Altın fiyatları yükselecek mi? Altın fiyatlarının son günlerde sık sık değişmesi ve düşüş sergilemesiyle altına yatırım yapan vatandaşlar bağlamında altının fiyatı merak edildi. Altın fiyatları son dakika haberler milyonlarca yatırımcı bağlamında yakından takip ediliyor. Dün ons altın 1622 dolara kadar gerileyerek sert düşüş yaşadı. Altın fiyatları dün düşerken yatırımcılar ve altın alabilmek isteyenler altın fiyatlarının yönünün ne olacağını merak ediyordu. Altın fiyatları bugün yükselişe geçti.

takvim.com.tr
24.10.2022 09:01 - Son Güncelleme: 24.10.2022 09:12
Altına yatırım yapanlar o tarihi bekliyor! Altın fiyatları yükselecek mi? Ne zaman yükselecek! Yastık altında 1 gram bile altını olanlar çabuk bakın!

Ons altın 1622 seviyelerinden bugün 1655 dolara kadar yükseldi. Bugün altın fiyatlarını görenler derin bir soluk aldı. Peki bugün gram altın, yarım altın, tam altın, Ata altın Atabeşli altın, gremse ve altın ne kadar? İşte güncel canlı altın fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Altına yatırım yapanlar o tarihi bekliyor! Altın fiyatları yükselecek mi? Ne zaman yükselecek! Yastık altında 1 gram bile altını olanlar çabuk bakın!

Yastık altında 1 gram bile altını olanlar sahip çıkın!

Elinde altın bulanan vatandaşlara uyarılarda tespit edilen Finans Analisti İslam Memiş, "Elinde altını olanlar panikle mutlaka bozdurmamalı. Vatandaşlar varlıklarına sahip çıkmalı. Altın fiyatları gerçek değerinin olabildiğince altında. Kesinlikle elinde altını olan satmamalı." diye konuştu.

Altına yatırım yapanlar o tarihi bekliyor! Altın fiyatları yükselecek mi? Ne zaman yükselecek! Yastık altında 1 gram bile altını olanlar çabuk bakın!

"Yıl sonu itibarıyla 1250 lira rakamını önemsiyoruz. 1250 lira yukarıya yönlü kırılırsa, burada yine harp risklerinde bir artış olursa, piyasalarda resesyon riskleri devam ederse 1400 liraları görebiliriz." ifadelerini kullanan Memiş'in bu açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Başarılı eksper Memiş'in öngörülerini paylaşması üstüne yatırımcılar bu açıklamaları sosyal medya platformlarında konuşmaya başladı...

Altına yatırım yapanlar o tarihi bekliyor! Altın fiyatları yükselecek mi? Ne zaman yükselecek! Yastık altında 1 gram bile altını olanlar çabuk bakın!

Altın Yönü Ne Olacak?

Uzmanlardan piyasalarla alakalı her geride bıraktığımız gün daha çok yorum gelir iken önümüzde ki zamanlarda Merkez Bankasının faizler konusu ile alakalı nasıl yorumlar gerçekleştireceği da sosyal medyada tartışmaya sebep oldu.

Altına yatırım yapanlar o tarihi bekliyor! Altın fiyatları yükselecek mi? Ne zaman yükselecek! Yastık altında 1 gram bile altını olanlar çabuk bakın!

Altın fiyatlarına etkileri büyük olacak olan faiz kararlarının olumlu bir şekilde çıkması sonucunda bu durumun altın fiyatlarını da olumlu etkileyeceği sosyal medyada konuşuluyor.

SON DAKİKA