Altına yatırım yapanlar o tarihi bekliyor! Altın fiyatları yükselecek mi? Ne zaman yükselecek! Yastık altında 1 gram bile altını olanlar çabuk bakın!

Altın Yönü Ne Olacak?

Uzmanlardan piyasalarla alakalı her geride bıraktığımız gün daha çok yorum gelir iken önümüzde ki zamanlarda Merkez Bankasının faizler konusu ile alakalı nasıl yorumlar gerçekleştireceği da sosyal medyada tartışmaya sebep oldu.