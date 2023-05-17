Altın yatırımcısına büyük jest yaptı! “Olmaz” deniyordu oldu! Altın fiyatları tokat gibi çarptı! 10-20-30 gram 22 ayar bilezik ne kadar?
Türkiye'deki kritik seçim süreciyle birlikte piyasalarda fiyatlamalar belirginleşmeye devam ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın ve dolar kuruna yönelik fiyat beklentilerini analiz ediyor. Ayrıca, geçmiş uyarılarını hatırlatan Memiş, yatırımcılarına piyasalardaki manipülasyonlara karşı dikkatli olmalarını tavsiye ediyor. Altın fiyatlarında sert düşüş! 90 TL birden değer kaybetti: Altını olan ve altın alacaklar dikkat Yatırımcılar ve vatandaşlar altın fiyatlarına ilişkin son durumu merak ediyor. Seçimden önce rekorları peş peşe kıran altın fiyatları seçim sonrasında sert düşüş yaşadı.
Türkiye, kritik bir seçim sürecinden geçerken, piyasalarda fiyatlamaların belirginleşmeye devam ettiği görülüyor. Seçim belirsizliği yavaş yavaş normale dönüşe doğru ilerlerken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gerçekleşen fiyat hareketlerini yorumlayarak gram altın ve dolar kuruna ilişkin beklentilerini açıkladı.
İslam Memiş, geçmişte yatırımcıları piyasalardaki manipülasyonlara karşı uyardığını hatırlatarak, "Seçimden önceki bir hafta ve seçimden sonraki bir haftaya dikkat edin" şeklinde bir uyarıda bulunmuştu. Bu uyarılarını dikkate alan yatırımcılar, kazançlı çıkmışlardır. Ancak uyarıları göz ardı edenler, döviz büroları ve kuyumcularda zarara uğramışlardır.
Geçtiğimiz hafta döviz almak isteyenlerin sayısı oldukça fazlaydı. Ancak fiyatların düşmesiyle birlikte zarar etmeye başlamışlardır. Serbest piyasada dolar kurunun düşmesi, 22,60 TL'den dolar alanları zarara uğratmıştır. İslam Memiş, yatırımcıların başkalarının ekmeğine yağ sürdüğünü ve zarar ettiklerini ifade etmektedir. Bu durumda olanların zararlarını ne zaman çıkaracakları ise belirsizdir.
Cumartesi günü gram altının fiyatı 1.516 TL iken, İslam Memiş geçtiğimiz hafta gram altın alınmaması konusunda uyarılarda bulunmuştu. Ancak birçok kişi, uyarıları göz ardı ederek gram altın almışlardır. Sonuç olarak, bu kişiler zarar etmişlerdir. Gram altının fiyatı şu anda 1.412 TL'ye gerilemiştir ve bu durumda olanlar zarar etmişlerdir.
Altın fiyatlarında sert düşüş! 90 TL birden değer kaybetti: Altını olan ve altın alacaklar dikkat
Yatırımcılar ve vatandaşlar, altın fiyatlarındaki son gelişmeleri yakından takip ediyor. Seçim öncesinde ardı ardına rekorlar kıran altın fiyatları, seçim sonrasında önemli bir düşüş yaşadı. Konuyla ilgili olarak Konya Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Yusuf Yaşar'dan açıklama geldi.