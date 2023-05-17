Altın yatırımcısına büyük jest yaptı! “Olmaz” deniyordu oldu! Altın fiyatları tokat gibi çarptı! 10-20-30 gram 22 ayar bilezik ne kadar?

Cumartesi günü gram altının fiyatı 1.516 TL iken, İslam Memiş geçtiğimiz hafta gram altın alınmaması konusunda uyarılarda bulunmuştu. Ancak birçok kişi, uyarıları göz ardı ederek gram altın almışlardır. Sonuç olarak, bu kişiler zarar etmişlerdir. Gram altının fiyatı şu anda 1.412 TL'ye gerilemiştir ve bu durumda olanlar zarar etmişlerdir.