Altın yatırımcılarını son dakika ters düz eden haber! Yüksekten bozduranlar pişman! Öyle bir hale geldi ki; zengin edebilir!
Yüksekten bozduranlar pişman! Tek tek açıklandı! 5 Mayıs itibariyle tablolara bakıldığında ise çeyrek altının zirvede; gram altının ise yükselmeye başladığı resmen görüldü. Açıklanan altın fiyatlarının hemen arkasından vatandaşlar "Bunun bir üstü yok" gibi birçok yorumda bulundular. Altın fiyatları, ABD'de ISM üretim endeksinde meydana gelen gerilemeyle düşüş kaydeden dolar ve tahvil faizleri sonrası yükseldi. Gram altın ise küresel altın fiyastlarındaki düşüşü takip ederek hafif bir yükseliş kaydetti. ABD'de üretim sektörü büyümesi Nisan'da ham madde sıkıntısı ve tedarik aksamaları sebebiyle yavaşlarken, ISM üretim endeksi 37 senenin zirvesi olan 64.7'den 60.7'ye gerileyerek piyasa beklentisinin altında kaldı.
ABD'den gelen hazine tahvili haberleri ardından yükselişe geçen altın için piyasalarda hareketlilik devam ediyor. 10 sene vadeli ABD Hazine tahvili faizi haftaya yüzde 1,65 seviyesinde başladıktan sonra salı günü yüzde 1,59 seviyesine kadar geriledi. Bloomberg Dolar Spot Endeksi de dün 1.134 seviyesine kadar tırmandıktan sonra bugün 1.131 seviyesinde bulunuyor. Gram altın son birkaç haftadır Dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki dalgalanmaların arasında sıkışırken geçen hafta 482 TL'ye kadar yükselerek bu senenin zirvesini görmüştü. Gram altın haftaya 472 TL civarında başladıktan sonra dolarTL'deki düşüşe karşın küresel altın fiyatlarındaki yükselişi takip ederek 475 TL'ye ulaştı.
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,42 artışla 479,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 777,00 lira, Cumhuriyet altını 3.178,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,42 yükselişle 479,20 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 477 BİN 500 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 477 bin 500 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 474 bin 900 lirayı, en yüksek ise 479 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 477 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 139 milyon 618 bin 995,30 lira, işlem miktarı ise 293,87 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 177 milyon 12 bin 572,67 oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Nil Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Has Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
EMTİA PİYASALARI-PETROL YÜKSELDİ, PALADYUM YENİ REKORDA
ABD ve Birleşik Krallık imalat sanayi üretimlerinde artışları gösteren verilerin ardından talep kaygılarının azalmasıyla petrol fiyatları yüzde 1.0'den çok yükselirken, paladyum fiyatı yeni rekor düzeye çıktı.
Üretim kısıntısı miktarını gönüllü olarak yüksek uygulayan Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Saudi Aramco'nun birinci çeyrek net gelirleri de, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 yükseldi.