Altın yatırımcılarını son dakika ters düz eden haber! Yüksekten bozduranlar pişman! Öyle bir hale geldi ki; zengin edebilir!

Yüksekten bozduranlar pişman! Tek tek açıklandı! 5 Mayıs itibariyle tablolara bakıldığında ise çeyrek altının zirvede; gram altının ise yükselmeye başladığı resmen görüldü. Açıklanan altın fiyatlarının hemen arkasından vatandaşlar "Bunun bir üstü yok" gibi birçok yorumda bulundular. Altın fiyatları, ABD'de ISM üretim endeksinde meydana gelen gerilemeyle düşüş kaydeden dolar ve tahvil faizleri sonrası yükseldi. Gram altın ise küresel altın fiyastlarındaki düşüşü takip ederek hafif bir yükseliş kaydetti. ABD'de üretim sektörü büyümesi Nisan'da ham madde sıkıntısı ve tedarik aksamaları sebebiyle yavaşlarken, ISM üretim endeksi 37 senenin zirvesi olan 64.7'den 60.7'ye gerileyerek piyasa beklentisinin altında kaldı.

05.05.2021 08:55 - Son Güncelleme: 05.05.2021 08:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





