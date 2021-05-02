Altın yatırımcılarına son dakika en büyük şok! Gram, tam, çeyrek altın alan ve satan herkes dikkat! Büyük bir ilk yaşandı

Gram, tam, çeyrek altın alan ve satan herkes dikkat! Büyük bir ilk yaşandı. Uzun vadede, altın maliyetinin eksilen bir kanal yaradılışı içinde operasyon gördüğü görülüyor, bu da piyasa duyarlılığında ehemmiyetli bir uzun vadeli düşüş meyli olduğunu gösteriyor. Kısa vadede ve saatlik grafikteki performansa göre, altın fiyatının azalan bir kanal oluşturarak işlem gördüğü ve piyasa duyarlılığında kısa vadede hafif bir aşağı yönlü momentum olduğu görülüyor. Altının fiyatı şimdi % 23.60 Fibonacci geri çekilme seviyesinden uzakta, 100 saatlik basit hareketli ortalamanın üzerinde sabitlendi. Öte yandan Türkiye, aynı zamanda en yüksek altın rezervine sahip ülkeler arasında ilk sıralarda yerini aldı. Dünya Altın Konseyi raporlarına göre; Türkiye bu yılın ilk çeyreğinde 12. sırada bulunuyor ve 512.6 ton altın rezervine sahip olarak kendini gösteriyor.

02.05.2021 08:27 - Son Güncelleme: 02.05.2021 08:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





