Altın yatırımcılarına son dakika en büyük şok! Gram, tam, çeyrek altın alan ve satan herkes dikkat! Büyük bir ilk yaşandı
Gram, tam, çeyrek altın alan ve satan herkes dikkat! Büyük bir ilk yaşandı. Uzun vadede, altın maliyetinin eksilen bir kanal yaradılışı içinde operasyon gördüğü görülüyor, bu da piyasa duyarlılığında ehemmiyetli bir uzun vadeli düşüş meyli olduğunu gösteriyor. Kısa vadede ve saatlik grafikteki performansa göre, altın fiyatının azalan bir kanal oluşturarak işlem gördüğü ve piyasa duyarlılığında kısa vadede hafif bir aşağı yönlü momentum olduğu görülüyor. Altının fiyatı şimdi % 23.60 Fibonacci geri çekilme seviyesinden uzakta, 100 saatlik basit hareketli ortalamanın üzerinde sabitlendi. Öte yandan Türkiye, aynı zamanda en yüksek altın rezervine sahip ülkeler arasında ilk sıralarda yerini aldı. Dünya Altın Konseyi raporlarına göre; Türkiye bu yılın ilk çeyreğinde 12. sırada bulunuyor ve 512.6 ton altın rezervine sahip olarak kendini gösteriyor.
Federal Rezerv'in para politikası kararını açıklamasının ardından ABD doları geriledi ve bu da altın fiyatının bu yazı itibariyle 1.788 dolarlık direnç seviyesine yükselmesine katkıda bulundu. Altın şimdi 1800 dolarlık psikolojik direnç seviyesini tekrar test etmeye daha da yaklaşıyor. ABD gösterge 10 yıllık Hazine getirileri 13 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyelerine sıçradı ve dolar rakipleri karşısında yükseldi ve altın gibi güvenli liman varlıklarının cazibesini azalttı. Öte yandan
Türkiye'nin mücevher yönünden altın talebi de; 2021 ilk çeyrekte; 2020 yılı ilk çeyreğe kıyasla %5 oranında artış göstererek 9 tona yükseldi. Fakat, mücevher amaçlı altın talebi 2019 yılının ilk çeyreğinde %6'nın altında kaldı.
Yatırımcılar ABD'nin 1. çeyrek GSYİH duyurusunu beklerken, altın ihtiyatlı bir şekilde işlem görüyor. İlk ve devam eden işsizlik talepleri için en son rakamlar ve ilk çeyrek için ön kişisel tüketim harcamaları da görünecektir. Mart ayı için kişisel harcama, gelir ve kişisel veriler Cuma günü yayınlanacak.
Fed, ABD ekonomisine ilişkin değerlendirmesini yükseltti, ancak beklenildiği gibi aşırı gevşek para politikasını sürdürdü. Banka, faiz oranları için hedef aralığını % 0 ile % 0,25 arasında bıraktı. Daha önce enflasyonun hala% 2'nin altına düştüğünü söyleyen Fed şimdi enflasyonun yükseldiğini kabul ediyor, ancak artışı "geçiş faktörlerine" bağladı.