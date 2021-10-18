Altın yatırımcıları ve satış yapanlar dikkat! Altın fiyatları patladı! Süreç tepetaklak oldu! 22-14 ve 18 ayar bilezik gram fiyatı altın anlık fiyatı

Bu yüzden altına yönelmek vatandaşlar amacıyla daha avantajlı olacaktır. Şuan ki rakamlara göre vatandaşın alımdan çok satış yapması daha mantıklı ama gene de bekleyip görmek lazım. Yatırım hedefli olan gram, çeyrek, yarım altına vatandaşın ilgisi var. Ama bizim gene yatırım hedefli tavsiyelerimiz gram, cumhuriyet, çeyrek altın gibi ürünlerdir" ifadelerini kullandı.