Altın yatırımcıları mest oldu! Altın fiyatlarının ateşi yükseldi! Öyle bir kritik seviyeye gelindi ki; Sadece birkaç gün... İşte son durum!
Altın fiyatlarının ateşi yükseldi! Öyle bir kritik seviyeye gelindi ki; Doğru şekilde yatırım yapmak isteyen kişiler altın alım satımı hakkında merak edilen detayları sorguluyor. Altın, Amerika Birleşik Devletleri hazine bonosu faizlerinde alana gelen düşüşle birlikte çok süratli bir biçimde 1.790 Dolar'ın üzerine çıkarak, kritik teknik seviye olarak öne çıkan 100 günlük hareketli ortalamasına çok yakın bir seviyeye geldi. Gram altın ise, Dolar/TL ve küresel altın maliyetlerindeki yükselişi takip ederek bu senenin doruğunu gördü. 10 yıl vadeli ABD Hazine Tahvili Faizi son 5 haftalık sürenin en düşük seviyesine yakın bir şekilde kendini gösterirken, düşüş gösteren faizler, faizsiz bir varlık olan altını çok daha cazip bir hale getiriyor.
Kapalıçarşı güncel çeyrek altın, yarım altın, gram altın fiyatı ne kadar kaç TL? Altın alıp satmak isteyenler güncel altın fiyatları hakkında takip yapıyor. Haftanın son işlem gününde altın piyasasında hareketli saatler yaşanıyor. Altın, 100 günlük hareketli ortalamasına çok yakın bir şekilde piyasalarda işlem görmeye devam ederken, gram altın/TL ve küresel altın fiyatlarındaki yükseliş, Cumhuriyet tarihinde resmen rekor kırdı. ABD Hazine tahvili faizleri, Nisan ayında %1.53 seviyesine kadar gerileme kaydetti. ABD dolarının önde gelen on küresel para birimine karşı performansını ölçen Bloomberg Dolar Spot Endeksi ise, Mart ayındaki zirvesinden neredeyse %2 aşağıya indi.
Ons altın, yılın ilk 3 ayını kayıpla kapatmasının hemen ardından Nisan ayında büyük bir yükseliş göstererek, Şubat sonundan bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Haftaya 1.775 Dolar seviyesinde başlayan Ons altın, Salı günü 1.765 Dolar seviyesine kadar düşüş gösterdikten hemen sonra Perşembe günü ise son 2 ayın zirvesini görerek, 1.792 dolardan işlem görmeye başladı.