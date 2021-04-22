Altın yatırımcıları mest oldu! Altın fiyatlarının ateşi yükseldi! Öyle bir kritik seviyeye gelindi ki; Sadece birkaç gün... İşte son durum!

Altın fiyatlarının ateşi yükseldi! Öyle bir kritik seviyeye gelindi ki; Doğru şekilde yatırım yapmak isteyen kişiler altın alım satımı hakkında merak edilen detayları sorguluyor. Altın, Amerika Birleşik Devletleri hazine bonosu faizlerinde alana gelen düşüşle birlikte çok süratli bir biçimde 1.790 Dolar'ın üzerine çıkarak, kritik teknik seviye olarak öne çıkan 100 günlük hareketli ortalamasına çok yakın bir seviyeye geldi. Gram altın ise, Dolar/TL ve küresel altın maliyetlerindeki yükselişi takip ederek bu senenin doruğunu gördü. 10 yıl vadeli ABD Hazine Tahvili Faizi son 5 haftalık sürenin en düşük seviyesine yakın bir şekilde kendini gösterirken, düşüş gösteren faizler, faizsiz bir varlık olan altını çok daha cazip bir hale getiriyor.

22.04.2021 11:45 - Son Güncelleme: 22.04.2021 11:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





