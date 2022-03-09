Altın vites attı! Gram altın 1450 lira mı olacak? Böylesi ilk kez yaşanıyor; Her şey alt üst! O tarihe dikkat! Bugün gram ve küçük altın kaç TL?
Peş peşe açıklama yapıldı. Böylesi ilk kez yaşanıyor; Her şey alt üst! O tarihe dikkat! Bugün gram ve küçük altın kaç TL? Altının ons fiyatı 4 iş günü Aralıksız yükselişini sürdürürken; bugünkü işlemlerde 2020 dolara kadar yükseldi. Ons altın böylelikle, Ağustos 2020 tarihinde 2075 dolar ile gördüğü tarihi rekor seviyesinden sonra en yüksek seviyeye ulaşmış oldu. Altın fiyatlarının yükselişinde, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta endişelerin artması ve küresel enflasyonist baskının artması öne çıkıyor. Ons altın bugün içerisinde en yüksek 2020 dolar seviyesini görürken; en düşük ise 1981 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 1,05 oranında yükselişle 2017 dolardan işlem gördü.
Altının ons fiyatı, jeopolitik riskin yükselmesiyle 20 ayın zirvesini yenilerken; altının gram fiyatı da değer kazancında ilerliyor. Uzmanlar, Ukrayna savaşı ile alakalı olumlu bir haberin gelmemesi durumunda ons altın fiyatlarında yaşanan yükselişi sürmesini bekliyor. Altının gram fiyatı, ons altın fiyatında ve dolar kurunda yaşanan artışın etkiyle 941 liranın üzerini görerek geçen 2,5 ayın zirvesini yeniledi. Aralıksız 7 gündür değer kazancını devam ettiren altının gram fiyatı; gün içinde en yüksek 941,63 lira civarını, en düşük ise 916,40 lira civarını görürken; saat 09:05 itibarıyla yüzde 1,79 oranında yükselişle 938,69 lira civarında bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1489 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 131 liradan satılıyor.
GOLDMAN FİYAT TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ
Goldman Sachs Group yatırımcıların ve Merkez Bankalarının jeopolitik tehlikelere bağlı olarak çoğalan altın isteği nedeniyle 3 aylık altın fiyatı tahminini 1,950 dolardan 2,300 dolara yükseltti. Oanda Kıdemli Pazar Analisti Edward Moya emtia fiyatlarında ve büyüme beklentilerinde çok çok belirsizlik bulunduğu amacıyla savaşta bir uzlaşı imkan kadar altın fiyatlarının destek bulacağını belirtti.
Spot altının ons fiyatı dün 2,002.59 dolar ile Ağustos 2020'den beri en yüksek seviyeyi görmesinin sonrasında bugün yüzde 0.5 düşüşle 1.,987.31 dolarda seyrediyor. Paladyum da dün bütün zamanların zirvesini görürken bugün hafif geriledi. Rusya küresel paladyum üretiminin aşağı yukarı yüzde 40'ını gerçekleştiriyor. Gümüş de bugün düşerken platin ise yükseldi.
ONS ALTIN KRİTİK SEVİYENİN ÜSTÜNE ÇIKTI
Ons altın fiyatı geçen gün 2 bin dolar civarını aşarak sert yükseliş kayıt etti ve 1995 dolardan kapandı.Bugüne 2003 dolardan başlayan ons altın 2027 doları aşarak 2020 senesi Ağustos ayından bu yana en yüksek civara ulaştı. Ons altın gün amacıylade en düşük 1985 doları gördü. Analistler 2 bin doların üstüne çıkan ons altın amacıyla direnç olarak 2028 dolar civarını işaret ediyor. Buranın geçilmesi durumunda ise yukarıya hareketin 2073 dolara kadar devam etme potansiyeli bulunduğu vurgulanıyor.