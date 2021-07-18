Altın son dakika pişman etti! Görenler “yok artık” diyor! Öyle bir hale geldi ki…18-22-14 ayar bilezik gram fiyatı çeyrek altın anlık fiyatı
Son dakika altın fiyatları: Birçok vatandaşa "Yatırım" dendiğinde akıllarına ilk " Altın" gelmektedir. Teknolojinin gelişmesiyle eş güdümlü her ne kadar sanal paralar ön plana çıkmış olsa bile uzun vadede yatırımcısının yüzünü güldüren altın, şimdilerde ise düşündürmeye başladı. Temmuz ayının ortasına gelinmesine karşın halen bir yükselme yaşanmaması ise akıllarda soru işaretlerine niçin oldu. Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 500 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 820 lira, Cumhuriyet altını 3.350 liradan satılıyor. İşte aracı kurumların altın analizleri... ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise fiyatlardaki artışın birkaç ay daha devam edebileceğini ancak son zamanlardaki şaşırtıcı enflasyonun zamanla gevşemesini beklediğini ifade etti.
Altın milyonlarca yatırımcının ilk tercihlerinden biri olurken bundan sonra adeta pişmanlık nedeni oldu. Bir kez alanının en büyük zararlılardan çıkması ise altın alıcını ve yatırımcısını düşündürmeye başlattı. Gün içersinde düşen ve artan fiyat çizgisini görenler ise "Yok bundan sonra" demekten kendisini alıkoyamadı. Öyle bir duruma geldi ki… Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlayarak saat 10:10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 500,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 820 lira, Cumhuriyet altını da 3.350 liradan satılıyor. Dün 1.834 dolarla son bir ayın en yüksek seviyesini gören altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.825 dolardan alıcı buluyor.
Merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizlik ve artan enflasyon beklentilerinin altının ons fiyatını desteklediğini belirten analistler, ons altında 1.830 doların kırılması durumunda 1.855 direncinin gündeme gelebileceğini, 1.815 doların destek olarak öne çıktığını kaydetti.
ALTINDA YÜKSELİŞ İSTEĞİ SÜREBİLİR
Ziraat Yatırım Menkul Değerler
Enflasyon endişelerinin arka planda kalmaya devam ettiği ortamda Fed'in güvercin duruşunu sürdürmesi Ons Altın için katalizör olmaya devam edebilir. Buna ek olarak ekonomilerde kısmi yavaşlamaya işaret eden veriler ve Delta varyantı kaynaklı riskler de Ons Altın için destekleyici. Bu kapsamda, değerli madenin yükseliş isteğini sürdürebileceğini düşünüyoruz.