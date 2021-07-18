Altın son dakika pişman etti! Görenler “yok artık” diyor! Öyle bir hale geldi ki…18-22-14 ayar bilezik gram fiyatı çeyrek altın anlık fiyatı

Altın milyonlarca yatırımcının ilk tercihlerinden biri olurken bundan sonra adeta pişmanlık nedeni oldu. Bir kez alanının en büyük zararlılardan çıkması ise altın alıcını ve yatırımcısını düşündürmeye başlattı. Gün içersinde düşen ve artan fiyat çizgisini görenler ise "Yok bundan sonra" demekten kendisini alıkoyamadı. Öyle bir duruma geldi ki… Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlayarak saat 10:10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 500,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 820 lira, Cumhuriyet altını da 3.350 liradan satılıyor. Dün 1.834 dolarla son bir ayın en yüksek seviyesini gören altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.825 dolardan alıcı buluyor.