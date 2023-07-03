Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Altın sahiplerine böyle seslendi: "Hazırlanın sadece 2 gününüz kaldı" Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? 3 Temmuz canlı altın fiyatları

Altın sahiplerine böyle seslendi: "Hazırlanın sadece 2 gününüz kaldı" Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? 3 Temmuz canlı altın fiyatları

2023 yılının ilk yarısında dalgalı bir performans sergileyen altın, ABD'de ortaya çıkan bankacılık krizi sonrasında sert bir yükseliş yaşamış olsa da son haftalarda kayıplar yaşayarak yatırımcılarda tedirginlik yaratmaya devam ediyor. Altın fiyatlarındaki dalgalanmaları takip etmek ve piyasa koşullarını analiz etmek önemlidir. Altın yatırımcıları için İslam Memiş gibi uzmanların tavsiyelerini değerlendirmek ve altın fiyatlarının seyrini dikkatlice gözlemlemek, doğru zamanı belirlemede yardımcı olabilir. Ancak yatırımcılar her zaman olduğu gibi altın yatırımlarında da dikkatli ve bilinçli olmalıdır.

03.07.2023 11:55 - Son Güncelleme: 03.07.2023 12:13
Altın sahiplerine böyle seslendi: Hazırlanın sadece 2 gününüz kaldı Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? 3 Temmuz canlı altın fiyatları

Altın sahipleri, uzmanların açıklamalarına büyük önem vererek piyasayı takip etmektedir. Türkiye'de emtia piyasalarıyla ilişkilendirilen İslam Memiş gibi uzmanlar, altın fiyatlarının belirlenmesinde doların mevcut değerinin önemli bir rol oynadığına dikkat çekmektedir.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Altın sahiplerine böyle seslendi: Hazırlanın sadece 2 gününüz kaldı Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? 3 Temmuz canlı altın fiyatları

Memiş, dolar paritesinde yaşanacak gelişmelerin altın fiyatlarını belirleyeceğine işaret etmektedir. Doların mevcut durumu altın fiyatlarını doğrudan etkilemektedir. ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından yapılan açıklamaların ve faiz artırım sürecinin durumu, altın fiyatlarında belirleyici bir etkiye sahiptir.

Altın sahiplerine böyle seslendi: Hazırlanın sadece 2 gününüz kaldı Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? 3 Temmuz canlı altın fiyatları

Memiş'in ifadelerine göre, beklentiler Fed'in yumuşak açıklamalar yapacağı ve faiz artırım sürecinin sonlanacağı yönündeydi. Ancak Fed'in son toplantısında faizleri sabit tutma kararı almasına rağmen Powell'ın şahin açıklamaları, faiz artırımlarının yıl sonuna kadar devam edeceğini göstermektedir.

Altın sahiplerine böyle seslendi: Hazırlanın sadece 2 gününüz kaldı Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? 3 Temmuz canlı altın fiyatları

Bu açıklamalar piyasalarda dengeleri bozarak altın fiyatlarını da olumsuz etkilemiştir. Yaz aylarında dolar endeksinde bir düşüş beklenirken, faiz artırım sinyali dolarda güçlü bir duruşa neden olmuş ve Avrupa piyasalarında kaçışlar yaşanmıştır. Altın fiyatları her zaman olduğu gibi doların gittiği yönde hareket etmektedir. Bu nedenle ABD'de faiz artırımının sona erdiği güne kadar temkinli bir tutum takınmak önemlidir.

Altın sahiplerine böyle seslendi: Hazırlanın sadece 2 gününüz kaldı Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? 3 Temmuz canlı altın fiyatları

Memiş ayrıca, altının dip fiyat seviyelerinden alım fırsatı sunabileceğini belirtmektedir. Altın için Haziran ayında 1910 doların altına düşeceği öngörüsünü yapmıştır ve bu öngörü gerçekleşmiştir. Memiş'e göre altın, hızlı bir toparlanma sürecine girecek ve Aralık ayında ons altının 2250-2350 dolar seviyelerine ulaşması beklenmektedir. Bu fiyat artışı gram ve çeyrek altını da etkileyecektir. Kesin bir tarih vermek mümkün olmasa da altının kabına sığmayacak noktalara geleceği belirtilmektedir.

SON DAKİKA