Altın sahiplerine böyle seslendi: "Hazırlanın sadece 2 gününüz kaldı" Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? 3 Temmuz canlı altın fiyatları
2023 yılının ilk yarısında dalgalı bir performans sergileyen altın, ABD'de ortaya çıkan bankacılık krizi sonrasında sert bir yükseliş yaşamış olsa da son haftalarda kayıplar yaşayarak yatırımcılarda tedirginlik yaratmaya devam ediyor. Altın fiyatlarındaki dalgalanmaları takip etmek ve piyasa koşullarını analiz etmek önemlidir. Altın yatırımcıları için İslam Memiş gibi uzmanların tavsiyelerini değerlendirmek ve altın fiyatlarının seyrini dikkatlice gözlemlemek, doğru zamanı belirlemede yardımcı olabilir. Ancak yatırımcılar her zaman olduğu gibi altın yatırımlarında da dikkatli ve bilinçli olmalıdır.
Memiş, dolar paritesinde yaşanacak gelişmelerin altın fiyatlarını belirleyeceğine işaret etmektedir. Doların mevcut durumu altın fiyatlarını doğrudan etkilemektedir. ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından yapılan açıklamaların ve faiz artırım sürecinin durumu, altın fiyatlarında belirleyici bir etkiye sahiptir.
Bu açıklamalar piyasalarda dengeleri bozarak altın fiyatlarını da olumsuz etkilemiştir. Yaz aylarında dolar endeksinde bir düşüş beklenirken, faiz artırım sinyali dolarda güçlü bir duruşa neden olmuş ve Avrupa piyasalarında kaçışlar yaşanmıştır. Altın fiyatları her zaman olduğu gibi doların gittiği yönde hareket etmektedir. Bu nedenle ABD'de faiz artırımının sona erdiği güne kadar temkinli bir tutum takınmak önemlidir.
Memiş ayrıca, altının dip fiyat seviyelerinden alım fırsatı sunabileceğini belirtmektedir. Altın için Haziran ayında 1910 doların altına düşeceği öngörüsünü yapmıştır ve bu öngörü gerçekleşmiştir. Memiş'e göre altın, hızlı bir toparlanma sürecine girecek ve Aralık ayında ons altının 2250-2350 dolar seviyelerine ulaşması beklenmektedir. Bu fiyat artışı gram ve çeyrek altını da etkileyecektir. Kesin bir tarih vermek mümkün olmasa da altının kabına sığmayacak noktalara geleceği belirtilmektedir.