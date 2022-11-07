Altın piyasasında sürpriz, fiyatlar fırladı! Ons ve gram altın fiyatı neden yükseldi? 5 gün sonra altın fiyatları... Bugün 18, 22 ayar bilezik kaç TL?
Altın piyasasında bugün olabildiğince ilginç haberler gelmeye başlandı. FED faiz kararının sonrasında çöken altın fiyatları nedeniyle yatırımcılar yükselişlere dair umutlarını kesmiştiler. Fakat bugün öğleden sonra altın fiyatlarında sert yükselişler takip edildi. Altın fiyatlarındaki yükselişi yorumlayan Visne Academy Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Barışcan Yücel, "Bugün ABD'den istihdam rakamları geldi. İşsizlik oranında bir oran yükseliş olduğunu görüyoruz. Bu da gelişen vakitler bağlamında daha büyük bir stagflasyon olasılığını kuvvetlendirdiği için altın fiyatlarında yükselişler yaşandı.
Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçları arasında yer alan altının fiyatları iç ve dış pazarlarda yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmelerin de etkisiyle çoğu kez değişiyor. ABD'de bugün istihdam bilgileri açıklandı. Buna göre Ekim ayında tarım dışı istihdam 261 bin arttı. Piyasalarda beklenti 200 bin artış olması şeklindeydi. İşsizlik seviyesinde de piyasaların beklentisinin dışında gerçekleşme oldu. ABD'de işsizlik seviyesi sürpriz bir şekilde yüzde 3,7 olarak açıklandı. Piyasalar işsizlik seviyesinin yüzde 3,5 seviyelerinde olmasını bekliyordu.
Ons altın ile ilgili olarak bir değerlendirme yapan Visne Academy Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Barışcan Yücel, "Ons altında karşımızda mühim bir direnç düzeyi var. 1.690 dolar teknik direnç düzeyi aşılmadıkça altın fiyatlarında yükseliş trendi başladı diyemeyiz. Bu olmadıkça bütün yükselişler günlük reaksiyon alımlarından kaynaklanır. Bu reaksiyon alımlarının kalıcı olabileceği de şüphelidir." ifadelerini kullandı.
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Gram altın ile ilgili yorum yapan Visne Academy Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Barışcan Yücel, "Gram altında ortaya gelen yükselişlerde 1.010 TL ile 1.030 TL arasındaki seviyeler takip edilmeli. Bu seviyeler aşılır ve kapanışlar gerçekleşirse o vakit gram altında sert yükselişler bekleyebiliriz. Bu seviyelerde gram altın amacıyla bir baraj var diyebiliriz. Önce bu baraj aşılmalı." şeklinde konuştu.
Geçtiği bir e-postada, "Fed'in şahinliğinin bundan sonra büyük oranda fiyata yansıdığını düşünüyorum" diyen Precious Metals Insights Genel Müdürü Philip Klapwijk, "Bununla birlikte, faizler yükselirken ve dolar kuvvetli kalmayı sürdürürken altın fiyatlarında kısa vadede büyük bir toparlanma yaşanması olasılığı sınırlı görünüyor" değerlendirmesinde bulundu.
Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de Merkez Bankası'nın son kırk senenin en yüksek civarında seyreden enflasyonu soğutmaya odaklandığını tekrarladı. Tahvil getirileri de Eylül ayı ABD konut sayılar ve Çarşamba günü yayımlanacak Fed'in Bej Kitabı öncesinden birkaç senenin en yüksek seviyelerine yakın prosedür gördü.