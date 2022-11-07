Altın piyasasında sürpriz, fiyatlar fırladı! Ons ve gram altın fiyatı neden yükseldi? 5 gün sonra altın fiyatları... Bugün 18, 22 ayar bilezik kaç TL?

Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçları arasında yer alan altının fiyatları iç ve dış pazarlarda yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmelerin de etkisiyle çoğu kez değişiyor. ABD'de bugün istihdam bilgileri açıklandı. Buna göre Ekim ayında tarım dışı istihdam 261 bin arttı. Piyasalarda beklenti 200 bin artış olması şeklindeydi. İşsizlik seviyesinde de piyasaların beklentisinin dışında gerçekleşme oldu. ABD'de işsizlik seviyesi sürpriz bir şekilde yüzde 3,7 olarak açıklandı. Piyasalar işsizlik seviyesinin yüzde 3,5 seviyelerinde olmasını bekliyordu.