Altın piyasasında piyasayı toz duman edecek ralli geliyor! İslam Memiş altın fiyat tahminlerini revize etti! O tarihte...
Altın fiyatlarıyla ilgili haberler her gün gelmeye devam ediyor. Altın almak isteyen, altın satmak isteyen vatandaşlar ise uzman görüşlerini yakından takip ediyor. Bu anlamda Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcıların gözdeleri arasında yer alan gram altın fiyatının artacağını kaydederek, güvenli yatırım adı altında güvensiz yükseliş yaşanacağını kaydetti.
Altın fiyatları dar bantta hareket eder iken, pazarlarda risk iştahı düşük seyrediyor. Hafta çapında faiz kararlarını aktaran ABD Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası'nın artırımları ekonomistlerin beklentileri dahilinde gelse de oluşturulan şahin açıklamalar pazarların iştahını kaçırdı. Doların dünyada gücünü artırmasıyla da altın fiyatları baskı altına girdi.
İslam Memiş Altın Fiyat Tahminlerini Revize Etti! O Tarihte...
İslam Memiş, "FED bundan sonra faiz artırımlarına biraz frene basacak. Aralık ayındaki toplantıdan ben 50 baz puanlık bir faiz artırımı bekliyorum. Piyasaların yüzde 70'i esasen bunu fiyatladı.
FED'in faiz siyasetinin altın piyasasındaki fiyatlamada çok tesirli bulunduğunu bildiren İslam Memiş, "Bu faiz beklentilerinin fiyatlanması ile ons altın 1.615 dolardan bir anda kendisini 1.800 dolar üstüne attı.