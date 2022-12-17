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Altın piyasasında piyasayı toz duman edecek ralli geliyor! İslam Memiş altın fiyat tahminlerini revize etti! O tarihte...

Altın fiyatlarıyla ilgili haberler her gün gelmeye devam ediyor. Altın almak isteyen, altın satmak isteyen vatandaşlar ise uzman görüşlerini yakından takip ediyor. Bu anlamda Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcıların gözdeleri arasında yer alan gram altın fiyatının artacağını kaydederek, güvenli yatırım adı altında güvensiz yükseliş yaşanacağını kaydetti.

takvim.com.tr
17.12.2022 10:58 - Son Güncelleme: 17.12.2022 10:58
Altın piyasasında piyasayı toz duman edecek ralli geliyor! İslam Memiş altın fiyat tahminlerini revize etti! O tarihte...

Altın fiyatları dar bantta hareket eder iken, pazarlarda risk iştahı düşük seyrediyor. Hafta çapında faiz kararlarını aktaran ABD Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası'nın artırımları ekonomistlerin beklentileri dahilinde gelse de oluşturulan şahin açıklamalar pazarların iştahını kaçırdı. Doların dünyada gücünü artırmasıyla da altın fiyatları baskı altına girdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Altın piyasasında piyasayı toz duman edecek ralli geliyor! İslam Memiş altın fiyat tahminlerini revize etti! O tarihte...

İslam Memiş Altın Fiyat Tahminlerini Revize Etti! O Tarihte...

İslam Memiş, "FED bundan sonra faiz artırımlarına biraz frene basacak. Aralık ayındaki toplantıdan ben 50 baz puanlık bir faiz artırımı bekliyorum. Piyasaların yüzde 70'i esasen bunu fiyatladı.

Altın piyasasında piyasayı toz duman edecek ralli geliyor! İslam Memiş altın fiyat tahminlerini revize etti! O tarihte...

Bundan sonra ise FED biraz daha frene basacaktır. 25 baz puanlık 2 ayrı faiz artırımı ile Mart 2023'e çıkacaklar. Faiz artırımı prosesi de orada tamamlanacak diye ön görü ediyorum.

Altın piyasasında piyasayı toz duman edecek ralli geliyor! İslam Memiş altın fiyat tahminlerini revize etti! O tarihte...

Yani FED Aralık ayı dahil toplamda 100 baz puanlık faiz artırımı ile bu prosesi sona erdirecek." dedi.

Altın piyasasında piyasayı toz duman edecek ralli geliyor! İslam Memiş altın fiyat tahminlerini revize etti! O tarihte...

FED'in faiz siyasetinin altın piyasasındaki fiyatlamada çok tesirli bulunduğunu bildiren İslam Memiş, "Bu faiz beklentilerinin fiyatlanması ile ons altın 1.615 dolardan bir anda kendisini 1.800 dolar üstüne attı.

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