Altın piyasası için yıllar sonra sonra bir ilk gerçekleşiyor! Kuyumcular bile ne olduğunu anlamıyor! 14-18 ayar altın bilezik ve çeyrek altın...
Peş peşe açıklandı. Kuyumcular bile ne olduğunu anlamıyor! 14-18 ayar altın bilezik ve çeyrek altın... Altın yatırımcıları evrensel piyasaları yakından takip eder iken gram altın ve çeyrek altın maliyetlerinin de ne olacağı merak ediliyor. Altın maliyetlerinin geleceği ile ilgili Kapalıçarşı'da kafalarda sual işareti oluşmaya devam ediyor. Son yarı senede çalkantılı bir seyir çizen altın maliyetinde düşüş ve yükselişler peş peşe gelince yatırımcılar da ne olduğunu kavramıyor. Beklentilerin çok üzerinde gelen ABD enflasyon verisi sonrası, ons altın fiyatları ve dolar endeksi dalgalı bir seyirde hareket etti. Altının ons fiyatı 1798 - 1817 dolar seviyelerinde dalgalanırken, bu dalgalanmada ABD enflasyonunun ilk yarıda zirve yapması ve yılın kalanında gerilemesi ihtimali etkili oldu.
Altının ons fiyatı beklentilerin çok üzerinde gelen ABD enflasyon verisi sonrası dalgalı hareket ederken; gram altın fiyatları şu dakikalarda seviyesinde hareket ediyor. Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1817 dolar seviyesini görürken; en düşük ise 1798 dolar seviyesini gördü. Ons altın, saat 17.00 itibarıyla yüzde 0.40 oranında yükselişle 1813 dolardan işlem gördü. Gram altın, ons altın fiyatı ve dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, şu sıralarda yüzde 0.73 oranında yükselişle 504.53 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 823 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 388 liradan satılıyor.
Altının gram fiyatı; gün içerisinde en yüksek 503.45 lira seviyesini, en düşük ise 498.75 lira seviyesini gördü. Gram altın, altının ons fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, şu sıralarda yüzde 0.04 oranında yükselişle 501 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 820 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 371 liradan satılıyor.
Analistler, küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görülen delta varyantının yayılımına ilişkin endişeler ile para politikalarının seyrine dair belirsizliklerin devam etmesine karşın risk iştahının yüksek seyrettiğini belirterek, bunun da altının ons fiyatındaki yükselişi sınırladığını kaydetti.