Altın kan kaybetmeye devam ediyor! Yatırımcılar şaşkına döndü! Altın bir anda 32 lira artacak! İslam Memiş'ten bomba tahmin! İşte canlı çeyrek, yarım, tam ve bilezik altın fiyatları
Altın pazarındaki hareketlilik devam ederken, piyasa uzmanı İslam Memiş gene yatırımcılara uyarıda bulundu. Yükselişlerin şimdilik başlamadığını altını çizen Memiş, altın fiyatlarındaki rekor tahminini de açıkladı. İşte o tahmin... Gram altının geçen hafta girdiği yükseliş hala devam ediyor. 2022'ye 769 TL'den merhaba diyen gram bugün 1.060 TL'den prosedür görmekte.
22.11.2022 11:05 - Son Güncelleme: 22.11.2022 11:05
ABD enflasyon bilgilerinin beklenenin altında gelmesi ile FED'in faiz kararında beklenen ılımlı para politikası altın ile kıymetli metal fiyatlarındaki sert yükselişe destek verdi. İlerleyen süreçte FED Başkanı Jerome Powell bağlamında oluşturulan "Faizleri indirmeden evvel enflasyonun %2'ye gerilediğinden emin olmamız gerekir. Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçları arasında yer alan altının fiyatları iç ve dış pazarlarda yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmelerin de etkisiyle çoğu kez değişiyor. Son günlerde altın fiyatlarında yükseliş yatırımcıyı kazandırmaya devam eder iken fiyatlardaki artış devam ediyor ve bu yükselişin hala devam edip etmeyeceği ise büyük bir merak konusu oldu.