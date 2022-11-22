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Haberler Ekonomi Altın kan kaybetmeye devam ediyor! Yatırımcılar şaşkına döndü! Altın bir anda 32 lira artacak! İslam Memiş'ten bomba tahmin! İşte canlı çeyrek, yarım, tam ve bilezik altın fiyatları

Altın kan kaybetmeye devam ediyor! Yatırımcılar şaşkına döndü! Altın bir anda 32 lira artacak! İslam Memiş'ten bomba tahmin! İşte canlı çeyrek, yarım, tam ve bilezik altın fiyatları

Altın pazarındaki hareketlilik devam ederken, piyasa uzmanı İslam Memiş gene yatırımcılara uyarıda bulundu. Yükselişlerin şimdilik başlamadığını altını çizen Memiş, altın fiyatlarındaki rekor tahminini de açıkladı. İşte o tahmin... Gram altının geçen hafta girdiği yükseliş hala devam ediyor. 2022'ye 769 TL'den merhaba diyen gram bugün 1.060 TL'den prosedür görmekte.

takvim.com.tr
22.11.2022 11:05 - Son Güncelleme: 22.11.2022 11:05
Altın kan kaybetmeye devam ediyor! Yatırımcılar şaşkına döndü! Altın bir anda 32 lira artacak! İslam Memiş’ten bomba tahmin! İşte canlı çeyrek, yarım, tam ve bilezik altın fiyatları

ABD enflasyon bilgilerinin beklenenin altında gelmesi ile FED'in faiz kararında beklenen ılımlı para politikası altın ile kıymetli metal fiyatlarındaki sert yükselişe destek verdi. İlerleyen süreçte FED Başkanı Jerome Powell bağlamında oluşturulan "Faizleri indirmeden evvel enflasyonun %2'ye gerilediğinden emin olmamız gerekir. Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçları arasında yer alan altının fiyatları iç ve dış pazarlarda yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmelerin de etkisiyle çoğu kez değişiyor. Son günlerde altın fiyatlarında yükseliş yatırımcıyı kazandırmaya devam eder iken fiyatlardaki artış devam ediyor ve bu yükselişin hala devam edip etmeyeceği ise büyük bir merak konusu oldu.

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Altın kan kaybetmeye devam ediyor! Yatırımcılar şaşkına döndü! Altın bir anda 32 lira artacak! İslam Memiş’ten bomba tahmin! İşte canlı çeyrek, yarım, tam ve bilezik altın fiyatları

YÜKSELİŞ YENİ BAŞLIYOR!

Altın piyasasını mercek altına alan İslam Memiş şu ifadelere yer verdi: "Önümüzde ki birkaç ay biraz daha zorlu geçebileceği bağlamında temkinli olma gerekiyor.

Altın kan kaybetmeye devam ediyor! Yatırımcılar şaşkına döndü! Altın bir anda 32 lira artacak! İslam Memiş’ten bomba tahmin! İşte canlı çeyrek, yarım, tam ve bilezik altın fiyatları

8 aydır baskılanan altın ve gümüş gibi kıymetli metaller manüpile edildi. Altın zincirlerini kırdı. Yükseliş gerçekten daha yeni başlıyor. Tabiki vakit vakit kar satışları olacak.

Altın kan kaybetmeye devam ediyor! Yatırımcılar şaşkına döndü! Altın bir anda 32 lira artacak! İslam Memiş’ten bomba tahmin! İşte canlı çeyrek, yarım, tam ve bilezik altın fiyatları

Şu an altının ons fiyatı 1770 dolar. 1700 direnç düzeyi kırıldıktan sonra yukarıda 1815 düzeyi var. Kısa sürede 1800 dolarları konuşmaya başlarız.

Altın kan kaybetmeye devam ediyor! Yatırımcılar şaşkına döndü! Altın bir anda 32 lira artacak! İslam Memiş’ten bomba tahmin! İşte canlı çeyrek, yarım, tam ve bilezik altın fiyatları

"YUKARI YÖNLÜ DEVAM EDECEK"

Gram altının TL fiyatı şu an 1.068 TL seviyelerinde fakat yukarıda 1.090 TL düzeyi var. Ardından 1.100'lü rakamları bundan sonra yavaş yavaş konuşmaya başlarız.

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