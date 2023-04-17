Altın için şu ana kadar yapılmış bütün tahminleri unutun. Dünyaca ünlü banka tarihi ilan etti. O tarihte 2 bin 100! Son dönemde yaşanan küresel ekonomik belirsizlikler altın fiyatlarının yükselmesinde etkili oldu. Son yıllarda ülkeler arasında yaşanan gerilimler, virüs salgını gibi pek çok faktör piyasalarda dalgalanmalara neden oluyor. Bu dönemlerde yatırımcılar genellikle güvenli liman olarak gördükleri altına yöneliyor. Dünyaca ünlü bankanın son tahmini ise duyanları şaşırttı.