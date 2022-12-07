Altın için net rakam geldi! Gram altın 2 gün sonra tam olarak bu kadar olacak! İşte çeyrek, yarım, tam, 14-18-24 ayar altın bilezik fiyatları
Dün gram altında Cumhuriyet tarihinin en yüksek düzeyi görülürken bugün altın fiyatları düştü. Altın ve piyasa uzmanı İslam Memiş altın hakkında değerlendirmeler yaptı.Yatırımcılar altın fiyatları ne olacak? Dolar yükselecek mi, düşecek mi? sorularının cevaplarını araştırken son dakika açıklama gene İslam Memiş'ten geldi. Altın fiyatlarının 2 gün sonra ne kadar olacağını aktardı
Altın fiyatları bağlamında geçen hafta kritik haberler geldi. Amerika Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından sonra yükselişe geçti. Cuma günü belirtiler tarım dışı istihdam bilgileri altın fiyatlarının artmasına neden oldu. İlerleyen zamanlarda ise ABD Merkez Bankası Faiz kararı takip ediliecek. Altın fiyatları Fed'in fazi kararına odaklandı. Son dakika güncel altın fiyatları haftanın ikinci prosedür gününde de yakından takip ediliyor. Yatırımcılar gram altın ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadar? Altın bugün düştü mü, yükseldi mi? sorularının cevaplarını araştırıyor. Altın fiyatları bugün geri vites yaptı.
Altın ve piyasa uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarındaki yükselişe değinerek 7 Aralık tarihine ilgi çekti. 3 gün sonrası için altın fiyatlarının ne kadar olacağını aktaran Memiş yatırımcıları uyardı.
İslam Memiş altın fiyatları bağlamında 1718 doların takibinin yapıldığını açıkladı. Gram altın son günlerde 1073-1076 lira civarlerinden prosedür görürken 1083 lira ile rekorunu kırdı. 2 gün sonra ise altın fiyatlarının 1100 civarlerine geleceğiniz konuştu.
Altın fiyatları haftanın ikinci prosedür gününe yükselişle başladı. Ons altın bugün 1797 dolaradan prosedür görürken gram altın fiyatı 1086 lira oldu. Aynı anlarda çeyrek altın 1775 liradan, yarım altın 3550 liradan, tam altın 7077 liradan satılıyor.
Altında Çin tesirleri var
Altının ons fiyatı haftanın ikinci prosedür gününde yüzde 0,57 yükselerek 1,809 doların üzerini test eder iken gram altın da haftaya 1,084 liradan başladı.