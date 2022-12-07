Altın için net rakam geldi! Gram altın 2 gün sonra tam olarak bu kadar olacak! İşte çeyrek, yarım, tam, 14-18-24 ayar altın bilezik fiyatları

Altın fiyatları bağlamında geçen hafta kritik haberler geldi. Amerika Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından sonra yükselişe geçti. Cuma günü belirtiler tarım dışı istihdam bilgileri altın fiyatlarının artmasına neden oldu. İlerleyen zamanlarda ise ABD Merkez Bankası Faiz kararı takip ediliecek. Altın fiyatları Fed'in fazi kararına odaklandı. Son dakika güncel altın fiyatları haftanın ikinci prosedür gününde de yakından takip ediliyor. Yatırımcılar gram altın ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadar? Altın bugün düştü mü, yükseldi mi? sorularının cevaplarını araştırıyor. Altın fiyatları bugün geri vites yaptı.