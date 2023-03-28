Altın fiyatlarının 1450 TL ve devamında 1550 TL olacağı tarih açıklandı! Altın alınmalı mı, satılmalı mı? İşte çeyrek ve 14-18-24 ayar bilezik fiyatları

Altın Fiyatları Yükselişini Sürdürecek mi? Mart Ayı Değerlendirmesi

Altın, yüzyıllardır insanlık tarihinin en değerli madenlerinden biri olmuştur. Hem yatırım amaçlı hem de mücevherat olarak kullanılan altın, tarihi zirvelerine yeniden ulaştı. Mart ayı boyunca ons altın öncülüğünde yükselişini sürdüren altın fiyatları, tarihi zirveleri gördü. Ancak son günlerde görülen düzeltme hareketleri, yatırımcıları tedirgin etti. Peki, altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi? İşte altın fiyatları hakkında detaylı bir değerlendirme: