Altın fiyatlarında tek kuruş farklılık yok! Fırtına öncesi sessizlik resmen yaşanıyor, görenler şok oldu! Son dakika gram ve çeyrek altın…
Fırtına öncesi sessizlik resmen yaşanıyor, görenler şok oldu! Peş peşe açıklama geldi. Altın maliyetlerinin günlerdir aynı çizgide olması ise bir hayli kişi tarafından; "Fırtına evveli suskunluk olarak idrak edildi. Yine yükselişe geçeceği düşünülen altın maliyetlerinde son vaziyet ise şok tesiri yarattı. 8 Haziran itibariyle güne durağan bir biçimde başlayan altın maliyetleri skandala imzasını attı. Mayıs ayı boyuncu yükselen ve Haziran ayında durma kararı alan altın, şok tesiri yarattı. Peki, aktüel altın maliyetleri ne kadar oldu? Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,70 azalışla 524,00 liradan tamamladı. İç piyasada, gram altın 525 liraya, çeyrek altın 863 liraya, Cumhuriyet altını da 3,438 liraya geriledi.
Altın fiyatları güncel olarak her gün değişen verilerden birisidir. Döviz kurlarından ve alım satımlardan etkilenen altın fiyatları, son üç gündür ise herhangi bir değişiklik yaşamadan büyük bir durgunluğun içerisine girdi. Fiyatların günlerdir yerinde sayması ise fırtına öncesi sessizlik olarak yorumlandı. Günün ilk saatleriyle birlikte altın fiyatları hakkında yapılan araştırmalar artış gösteriyor. Dün kapanışta İstanbul Kapalıçarşı'da, çeyrek altın 849,00 lira, Cumhuriyet altını 3.474,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,70 düşüşle 524,00 liradan işlem görmüştü. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 525 bin 300 liraya yükselmişti. Peki, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte fiyatlardaki son durum...