Altın fiyatlarında son dakika şok etkisi! 1 ay önce böyle bir şey yoktu! Altın fiyatı tahmini ters düz etti! Çok önemli kritik eşiğe gelindi
Altın fiyatı tahmini ters düz etti! Çok önemli kritik eşiğe gelindi... Kademeli yasakların bitmesiyle beraber Haziran ayına özel olarak yeni yasaklar getirilmişti. Bütün kapanama da alım ve satım operasyonu yapılmadığı için bütün kapanmanın bitmesiyle alım ve satım yükselmiş, altın maliyetleri de alım ve satım gibi faktörlerden dolayı yükselişe geçmişti. Peki, yeni yasakların ilk günlerinde altın maliyetleri ne kadar oldu? Altın fiyatları, bankaların yatırım sayfalarında ve Kapalıçarşı altın fiyatları listesinde yakından takip edilirken, dönemlik grafikler de yatırımcıların ilgi odağı olmuş durumda. Koronavirüs salgını döneminin erken dönemlerinde, altın fiyatları hızlı bir yükseliş yaşamış ve sonrasında tedavi ve aşı hakkında gelen umut verici haberler sonrası düşüş yaşamıştı.
Tam kapanmanın bitmesiyle birlikte kademeli normalleşme kuralları hayata geçirilmişti. 2 Haziran itibariyle altın fiyatları şok etkisi yarattı. Sadece bir ay önce böyle bir sorun yokken bir ay sonra tüm dengeler değişti ve altın fiyatları yükseklere doğru çıkmaya başladı. Kısa bir süre önce sadece 700 liradan işlem gören çeyrek altın fiyatları şimdilerde ise 850 lirayı aşmış durumda… Peki, güncel altın fiyatları ne kadar? Vatandaşların yakından takip ettiği altın fiyatları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Paksoy, aşağıdan alım yapanlar için şu anki seviyelerin kar için satıma uygun olduğunu söyledi. Cüneyt Paksoy, gram altında orta ve uzun vadede 600-650 liraya kadar bir fiyatlamanın yaşanmasının mümkün olduğunu belirtti ve portföylerde mutlaka altının bulunması gerektiğinin altını çizdi.
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,13 azalışla 519,70 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 841,00 lira, Cumhuriyet altını 3.445,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,13 düşüşle 519,70 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 522 BİN 900 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 522 bin 900 liraya yükseldi. Altın piyasasında, en düşük 519 bin 200 lirayı, en yüksek ise 524 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,3 artarak 522 bin 900 liradan tamamladı.