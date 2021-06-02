Altın fiyatlarında son dakika şok etkisi! 1 ay önce böyle bir şey yoktu! Altın fiyatı tahmini ters düz etti! Çok önemli kritik eşiğe gelindi

Tam kapanmanın bitmesiyle birlikte kademeli normalleşme kuralları hayata geçirilmişti. 2 Haziran itibariyle altın fiyatları şok etkisi yarattı. Sadece bir ay önce böyle bir sorun yokken bir ay sonra tüm dengeler değişti ve altın fiyatları yükseklere doğru çıkmaya başladı. Kısa bir süre önce sadece 700 liradan işlem gören çeyrek altın fiyatları şimdilerde ise 850 lirayı aşmış durumda… Peki, güncel altın fiyatları ne kadar? Vatandaşların yakından takip ettiği altın fiyatları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Paksoy, aşağıdan alım yapanlar için şu anki seviyelerin kar için satıma uygun olduğunu söyledi. Cüneyt Paksoy, gram altında orta ve uzun vadede 600-650 liraya kadar bir fiyatlamanın yaşanmasının mümkün olduğunu belirtti ve portföylerde mutlaka altının bulunması gerektiğinin altını çizdi.