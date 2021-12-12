Altın fiyatlarında son dakika gelişmeler! Sarpa sardı, giden eli boş dönüyor! 22-18-14 ayar bileziğin gramı ne kadar oldu?

ABD ENFLASYON RAKAMI KRİTİK ÖNEMDE OLACAK

Güney Afrika'da tespit edilen ve Omicron olarak isimlendirilen yeni varyant salgın kaynaklı endişeleri artırırken, ilk fiyatlamalarda güvenli liman talebini de artıran bir gelişme oldu. Yeni varyantın daha hızlı bulaştığına ilişkin açıklamalar gelirken, henüz yeni varyantın daha ağır semptomlara neden olduğuna ilişkin bir açıklama yapılmadı. Yeni varyantın taşıdığı çok sayıda mutasyona rağmen korkulduğu gibi ağır seyretmiyor oluşu sevindirici bir gelişme olurken, önümüzdeki günlerde bu husustaki gelişmeler yakından takip edilecektir.