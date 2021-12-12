Altın fiyatlarında son dakika gelişmeler! Sarpa sardı, giden eli boş dönüyor! 22-18-14 ayar bileziğin gramı ne kadar oldu?
Gram altının fiyatı, yeni güne hafif düşüşle başlarken; gün içinde en yüksek 791,56 lira civarını, en düşük ise 780,17 lira civarını gördü. Gram altın, dolar kurunda yaşanan artışın etkisiyle yukarıya yönlü hareket ederken, şu sıralarda yüzde 0.47 oranında yükselişle 788,93 lira civarında bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1283 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 276 liradan prosedür görüyor. Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış zamanında 785 lira civarında hareket ederken; yeni güne 784 lira seviyeden başlamıştı.
Son zamanların en çok konuşulan olaylarından biride şüphesiz; altın fiyatları oluyor. Gram altın kendi rekorunu kırarken; altın fiyatları ise adeta arşa çıktı! ABD enflasyon seviyesi açıklamasının sonrasında yatırımcılar doğrultusundan "bugün altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL" sorularıyla mercek altına alınıyor. Gelişmeler nedeniyle vatandaşlar ve yatırımcılar ABD enflasyon verisi ile altının gram fiyatı düşecek mi yükselecek mi sorusuna cevap arıyor. Peki 22-18-14 ayar bileziğin gramı ne kadar? İşte altın gram canlı fiyatı...
ABD ENFLASYON RAKAMI KRİTİK ÖNEMDE OLACAK
Güney Afrika'da tespit edilen ve Omicron olarak isimlendirilen yeni varyant salgın kaynaklı endişeleri artırırken, ilk fiyatlamalarda güvenli liman talebini de artıran bir gelişme oldu. Yeni varyantın daha hızlı bulaştığına ilişkin açıklamalar gelirken, henüz yeni varyantın daha ağır semptomlara neden olduğuna ilişkin bir açıklama yapılmadı. Yeni varyantın taşıdığı çok sayıda mutasyona rağmen korkulduğu gibi ağır seyretmiyor oluşu sevindirici bir gelişme olurken, önümüzdeki günlerde bu husustaki gelişmeler yakından takip edilecektir.
Piyasalar tarafında korku yaratan bir diğer konu ise aşıların yeni varyanta karşı etkisiz kalabileceği konusuydu. İlk sonuçlara göre üç doz BioNTech aşısının Omikron varyantına karşı koruma sağladığının açıklanması da piyasaları rahatlattı. Bu hafta salgın kaynaklı endişelerin bir miktar yatıştığı ve risk iştahının güç kazandığı görülüyor. Güvenli liman talebinin zayıflaması da ons altında dalgalı ve kararsız görünümün devam etmesine yol açıyor.
Yine de salgın kaynaklı riskler ve endişeler varlığını sürdürüyor. Yeni varyantın hızlı bulaşıyor olması ve kış aylarının da gelmesiyle birlikte vaka sayılarında gözlenebilecek artış ek tedbirleri ve kısıtlamaları gündeme getirebilir. Bu durumda zaman zaman risk iştahı üzerinde baskı oluşturabilir. Salgın kaynaklı gelişmelerin yanında küresel çapta enflasyonist görünüm ve merkez bankalarının sıkılaşma eğilimleri gündemdeki yerini ve önemini koruyor.
Fed Başkanı Powell'ın geçen haftaki konuşmasında enflasyon endişelerini daha ciddi bir tonda dile getirmesi ve Fed'in fiyat istikrarını sağlamak ve kalıcı bir enflasyonu önlemek için elindeki tüm araçları kullanacağını açıklaması piyasalarda şahin olarak algılandı. Mevcut durumda Fed'in varlık alım programını sona erdirmeden faiz artışına gitmeyeceği iletişimi kurulurken, Fed'in aralık toplantısı kritik olacaktır. Bu toplantıda varlık azaltım programını hızlandırması daha erken bir faiz artırımı konusunda Fed'in elini güçlendirecek olup, ons altın üzerindeki baskının artış kaydetmesine neden olabilir.