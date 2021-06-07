Altın fiyatlarında şok gelişme! Uzmanlar şoke oldu anlam veremiyor! Sakin sakin! Elinde altın olanlar veya alacaklar aman dikkat!
Son dakika altın fiyatı haberler: Geçtiğimiz günlerde altın fiyatlarındaki anlık değişimler vatandaşların kafasında soru işaretleri oluştururken fiyatların ne kadar artacağı sorusu sorulmaya başladı. Özellikle çeyrek altında yaşanan düşüş bir taraftan yatırımcısını üzerken diğer yandan alıcısının yüzünü güldürdü. Çünkü gün geçtikçe fiyatlar anlık olarak çok fazla değişkenlik gösteriyor. Aniden artış eğilimi gösteren altının bugünkü fiyatını merak edenler, internette 6 Haziran altın fiyatları ne kadar 2021? Bugün altın ne kadar oldu? Altın düşer mi, yükselir mi? sorularıyla aratmalarını sürdürüyor. Altının ons fiyatında gözler Fed'in 15-16 Haziran'da yapılacak toplantısına çevrildi.
Son dakika altın fiyatı haberler: Uzmanlar şoke oldu anlam veremiyor! Yavaş yavaş... Fiyatlardaki değişimler sonrasında altın alma ya da satma işlemleri daha zor hale gelirken vatandaşlar mantıklı bir yatırımı tercih ediyor. Özellikle altın fiyatlarındaki anlık değişimler büyük yatırımcılar için göz ardı edilemeyecek kadar büyük önem taşıyor. Çünkü fiyatlardaki saniyelik değişimler bile çok büyük kazanç ya da zarar getirebiliyor. Küresel ekonomide toparlanmaya işaret eden veriler ve bu paralelde artan enflasyonist endişeler ile dolar endeksindeki zayıflık mayıs ayında altının ons fiyatında yüzde 8'e yakın değer kazanmasını sağlarken, analistler haziran ayı ortasında yapılacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısından çıkacak mesajların ons altında yön tayinini netleştireceğini belirtiyor.
Tüm bunlar karşısında mayıs ayında dolar endeksi yüzde 1,6 gerileyerek 89,8 seviyelerine inerken, altının onsu da yüzde 7,8'lik artışla 1.906,8 dolardan kapanış gerçekleştirdi. Bu süreçte ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri de yüzde 1,4890 seviyelerine inerek ons altının fiyatındaki yükselişe destek verdi.