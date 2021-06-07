Altın fiyatlarında şok gelişme! Uzmanlar şoke oldu anlam veremiyor! Sakin sakin! Elinde altın olanlar veya alacaklar aman dikkat!

Son dakika altın fiyatı haberler: Uzmanlar şoke oldu anlam veremiyor! Yavaş yavaş... Fiyatlardaki değişimler sonrasında altın alma ya da satma işlemleri daha zor hale gelirken vatandaşlar mantıklı bir yatırımı tercih ediyor. Özellikle altın fiyatlarındaki anlık değişimler büyük yatırımcılar için göz ardı edilemeyecek kadar büyük önem taşıyor. Çünkü fiyatlardaki saniyelik değişimler bile çok büyük kazanç ya da zarar getirebiliyor. Küresel ekonomide toparlanmaya işaret eden veriler ve bu paralelde artan enflasyonist endişeler ile dolar endeksindeki zayıflık mayıs ayında altının ons fiyatında yüzde 8'e yakın değer kazanmasını sağlarken, analistler haziran ayı ortasında yapılacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısından çıkacak mesajların ons altında yön tayinini netleştireceğini belirtiyor.