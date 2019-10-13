Altın fiyatlarında şok düşüş! İşte güncel çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları 13 Ekim Pazar gününe düşüşle başladı. 13 Ekim Pazar günü gram altın 281,71 liradan alınırken, 281,76 liradan satılıyor. Çeyrek altın 445,94 liradan alınırken, 456,05 liradan satılıyor. Yarım altın ise 889,10 liradan alınırken, 912,09 liradan satılıyor. Altın, kimyada Au sembolü ile gösterilen yumuşak, parlak sarı renkte kimyasal bir element. Altının parlak sarı rengi, asitlere karşı dayanıklılığı, doğada serbest halde bulunabilmesi ve kolay işlenebilmesi gibi özellikleri, insanların ilkçağlardan beri ilgisini çekmiştir. Peki, altın fiyatları son dakika ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç TL? Bilezik gram fiyatı ne kadar? İşte 13 Ekim güncel altın fiyatları...

13.10.2019 13:18 - Son Güncelleme: 13.10.2019 13:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





