Altın fiyatlarında rüzgar tersine döndü! Her şey sil baştan değişti! Gram altının o tarihte 1400 TL... İşte canlı çeyrek, yarım, tam ve bilezik altın fiyatları
Altın fiyatları haftanın ilk gününe düşüşle başladı. Son haftalarda yükselişe geçen ve yatırımcılarını sevindiren altın için her şey terse döndü. Geçtiğimiz hafta rekora artan ons altın 1780 oranına kadar yükselirken gram altın 1060 seviyelerini gördü. Üst üste yükselişler yaşan altında zirve rakam beklenirken yel tersine döndü ve altın fiyatları düşmeye başladı. Ons altın bugün 1746 dolara kadar gerilerken gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını düşmeye başladı.
Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçları arasında yer alan altının fiyatları iç ve dış pazarlarda yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmelerin de etkisiyle çoğu kez değişiyor. Son günlerde altın fiyatlarında yükseliş yatırımcıyı kazandırmaya devam eder iken fiyatlardaki artış devam ediyor ve bu yükselişin hala devam edip etmeyeceği ise büyük bir merak konusu oldu.
Ons altın ile ilgili değerlendirmesini yapan İslam Memiş, "Ons altın 1.755 dolar civarında bulunuyor. Teknik olarak ons altında 1.730 ve 1.780 dolar civarını takip ediyoruz. 1.730 dolar düzeyi aşağı yönlü kırılmadıkça ons altın bu seviyenin altında kalıcılık sağlayacak şekilde düşmez. Yukarıda ise 1.780 dolar düzeyi kırılmadan altın fiyatları yükseliyor diyemeyiz. İlerleyen haftalarda çok büyük olasılıkla ons altının 1.800 dolar düzeyinin üstüne çıkmış olduğunu göreceğiz." dedi.
Gram altın bağlamında da fiyat tahminlerini aktaran İslam Memiş, "Gram altın fiyatında da ons altındaki gibi bir seyir var. Şu anda 1.051 TL'den fiyatlanıyor. 1.050 TL ile 1.070 TL aralığında gidip gelen bir gram altın takip ettik. Gram altında kritik civar 1.090 TL olacak. Önceki civarmiz 1.060 TL'ydi. O civar kırıldı ama ardından ons altındaki gerilemeye takıldı. Tekrar ons altın toparlandığında bir ileri atak 1.090 TL'ye doğru yapılacak. Ardından 1.100 TL'li rakamları konuşmaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.
Altına zayıf dolar desteği
Enflasyonda yavaşlama şimdilik gözlenmeye başlarken ABD perakende satışlarının sekiz ayın en süratli artışını kaydetmesiyle Fed yetkilileri daha ileri gitme gereğini vurguladı. Fed St. Louis Başkanı James Bullard, politika faizini en az yüzde 5-5,25 aralığına yükseltmeleri gerekliliğini söyledi.
Ila Commodities India Strateji Başkanı Harish Galipelli, "Şahin yorumlar halihazırda fiyatlanmış olabilir. Altın büyük ihtimalle 1720-1820 dolar aralığında konsolide olacak, orta ve uzun vadede ise yukarıyaya yönlü bir manzarası savunuyor ve 2 bin dolara ulaşabilecek yukarıyaya yönlü potansiyele sahip" ifadelerini kullandı.