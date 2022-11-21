Altın fiyatlarında rüzgar tersine döndü! Her şey sil baştan değişti! Gram altının o tarihte 1400 TL... İşte canlı çeyrek, yarım, tam ve bilezik altın fiyatları

Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçları arasında yer alan altının fiyatları iç ve dış pazarlarda yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmelerin de etkisiyle çoğu kez değişiyor. Son günlerde altın fiyatlarında yükseliş yatırımcıyı kazandırmaya devam eder iken fiyatlardaki artış devam ediyor ve bu yükselişin hala devam edip etmeyeceği ise büyük bir merak konusu oldu.