Altın fiyatlarında rekor üzerine rekor! Yakında 1000 lira! 1 çeyrek altın ve altının gram fiyatı canlı - 60 gram 22 ayar bilezik ne kadar?
Peş peşe açıklama yapıldı. 1 çeyrek altın ve altının gram fiyatı canlı - 60 gram 22 ayar bilezik ne kadar? Sorusu merak ediliyor. Altın fiyatları, Dün Rusya'nın Doğu Ukrayna'ya askeri birliklerini göndermesiyle Ukrayna'nın olağanüstü hâl ilan etmesi ve Batılı devletlerin Rusya'ya yaptırım uygulamasının sonrasında yatırımcıların güvenilir liman olarak görülen varlıklara yönelmesiyle yükselerek haftanın başında görülen dokuz ayın doruk oranına yaklaşmıştı. Ons altın, haftaya Ukrayna'daki tansiyonu düşüren haberler ardından 1.893 dolar civarında başlarken hafta süresince inişli çıkışlı bir seyir izledi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlamasıyla küresel yatırımcılar güvenilir liman varlıklara yönelirken altın da yüzde 1,5'ten çok yükselişle 1.940 dolar civarında bulunuyor.
Putin, Donbas'a askeri harekat başlatınca dünyada ve iç piyasalarda yukarıya yönlü hareketlilik başladı. İlk refleks olarak gram altın 840 liradan 864 liraya yükseldi. Rusya ile Ukrayna arasında sıcak bir çatışma güvenilir liman olarak görülen altına isteği artırıyor. Hafta başında bir senenin zirvesini gören ons altın fiyatı dün ılımlı bir havaya bürünerek 1895 dolar seviyelerine geri dönmüştü. Fakat Rusya'nın adeta işgali başlatmasıyla ons altın fiyatı Kasım 2020'den bu yana en yüksek civara çıkarak 1943 dolar oldu. Brent petrolde de yukarıya yönlü sert hareket yaşandı. ICE'de brent petrolün varil fiyatı 101 dolar oranına yükseldi. Dolar/TL ise güne 13.80 civarında başladı. Euro/TL de 15.50'nin üstünde seyrediyor.
Altın fiyatları 24 Şubat 2022 Perşembe gününe bir önceki güne göre yükselişle başladı.
Saat 10.37 itibariyle gram altın 886,43 TL, çeyrek altın 1.465,00 TL, cumhuriyet altını 5 bin 854,00 TL, yarım altın ise 2 bin 937,00 TL'den satılıyor.
Gram altın, 24 Şubat 2022 Perşembe günü saat 10.37 itibariyle 838,46 TL'den satılıyor. Gram altının alış ve satış fiyatı haberimizde...
Gram altın alış fiyatı: 886,23 TL
Gram altın satış fiyatı: 886,43 TL
ONS ALTIN
Rusya ile Ukrayna arasında sıcak bir çatışma güvenilir liman olarak görülen altına isteği artırıyor. Hafta başında bir senenin zirvesini gören ons altın fiyatı dün ılımlı bir havaya bürünerek 1895 dolar seviyelerine geri dönmüştü. Fakat Rusya'nın adeta işgali başlatmasıyla ons altın fiyatı Kasım 2020'den bu yana en yüksek civara çıkarak 1943 dolar oldu.
GRAM ALTIN
Gram altın dün güne 843 liradan başlamasının sonrasında 841 lira ile kapanış göstermişti. Küresel altın fiyatlarındaki yükselişi takip eden altının gram fiyatı bu sabah ise yüzde 2,5'e yakın değer kazanarak 865 liraya yaklaştı