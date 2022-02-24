Altın fiyatlarında rekor üzerine rekor! Yakında 1000 lira! 1 çeyrek altın ve altının gram fiyatı canlı - 60 gram 22 ayar bilezik ne kadar?

Putin, Donbas'a askeri harekat başlatınca dünyada ve iç piyasalarda yukarıya yönlü hareketlilik başladı. İlk refleks olarak gram altın 840 liradan 864 liraya yükseldi. Rusya ile Ukrayna arasında sıcak bir çatışma güvenilir liman olarak görülen altına isteği artırıyor. Hafta başında bir senenin zirvesini gören ons altın fiyatı dün ılımlı bir havaya bürünerek 1895 dolar seviyelerine geri dönmüştü. Fakat Rusya'nın adeta işgali başlatmasıyla ons altın fiyatı Kasım 2020'den bu yana en yüksek civara çıkarak 1943 dolar oldu. Brent petrolde de yukarıya yönlü sert hareket yaşandı. ICE'de brent petrolün varil fiyatı 101 dolar oranına yükseldi. Dolar/TL ise güne 13.80 civarında başladı. Euro/TL de 15.50'nin üstünde seyrediyor.