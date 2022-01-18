Altın fiyatlarında pusula şaştı! Altın alıp, satacakların dikkatine! Yeni tarih verildi, elinizi çabuk tutun!
Altın fiyatlarıyla igili detaylar her zaman vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bu anlamda altın fiyatları ooldukça merak ediliyor. Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçları arasında yer alan altının fiyatları İç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik ilerlemelerle çoğu kez değişiyor. Gram altın fiyatları, geçen haftayı 789 lira civarından tamamlarken; yeni haftanın işlem gününe 793 lira civarından başladı. Yeni güne hafif yükselişle başlayan altının gram fiyatı; gün içinde en yüksek 802,17 lira civarını, en düşük ise 787,23 lira civarını gördü. Gram altın dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan artışın etkisiyle yukarıya yönlü hareket ederken, saat 10:01 itibarıyla yüzde 0.41 oranında yükselişle 792,69 lira civarında bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1295 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 329 liradan satılıyor.
Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 792 lira civarında hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1819 dolar civarında bulunuyor. Ons altın bugün içinde en yüksek 1820 dolar civarını görürken; en düşük ise 1813 dolar civarını gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.14 oranında yükselişle 1819 dolardan işlem gördü.
ALTIN FİYATLARINDA YENİ TARİH
Altının 50 ve 200 günlük dinamik ortalaması nerdeyse yatay bir seyir izlemeye başlarken, kıymetli metalin volatilitesi de salgın başından bu yana en düşük seviyelerde seyrediyor. Altın fiyatlarında yaşanan bu sıkışmadan sonra ne olacak?
Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
Altın fiyatları, salgının başladığı 2020'nin Mart ayında 1.471 dolara kadar geriledikten sonra süratli bir yükselişle Ağustos 2020'de 2.063 dolara kadar tırmanmıştı. Ardından 2021'i iki senenin sonrasında ilk defa yüzde 3,6 kayıpla kapatmıştı.
Ons altının işlem gördüğü fiyat aralığı 2021 senesi süresince azalırken kıymetli metalin 50 ve 200 günlük dinamik ortalaması da nerdeyse yatay bir duruma geldi. Altının 30 günlük volatilitesi de salgın başından bu yana görülen en düşük civarlara yakın bir seyir izliyor.
Altın fiyatlarında 2021'in ikinci %50 sinde yaşanan bu sıkışmada Fed'in Haziran ayındaki Federal Açık Pazar Komitesi toplantısından beri devam eden varlık alımı azaltımı tartışmaları ve sonrasında varlık alımı azaltımının başlaması etkili olurken, son bir aydır Fed'in Mart ayında faiz artıracağına dair beklentiler rol oynadı.