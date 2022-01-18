Altın fiyatlarında pusula şaştı! Altın alıp, satacakların dikkatine! Yeni tarih verildi! 22 ayar bilezik ve altın fiyatları çeyrek altın gram altın fiyatı

Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 792 lira civarında hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1819 dolar civarında bulunuyor. Ons altın bugün içinde en yüksek 1820 dolar civarını görürken; en düşük ise 1813 dolar civarını gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.14 oranında yükselişle 1819 dolardan işlem gördü.