Altın fiyatlarında peş peşe deprem! Alacaklar, satacaklar 22 Mart’a dikkat! Tarihi rekor... 14-18-22 ayar altın fiyatları kaç TL?

Yatırımcılar Neden Altına Yöneldi?

Piyasalar, Silicon Valley Bank ve Signature Bank'ın ani başarısızlıklarını kontrol altına almak için harekete geçen ABD düzenleyicilerinin etkisini sindirmekle meşgulken, altın güvenli liman olmaya devam ediyor. Altına olan talebin artması nedeniyle altın fiyatları da yükseliyor.