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Haberler Ekonomi Altın fiyatlarında peş peşe deprem! Alacaklar, satacaklar 22 Mart’a dikkat! Tarihi rekor... 14-18-22 ayar altın fiyatları kaç TL?

Altın fiyatlarında peş peşe deprem! Alacaklar, satacaklar 22 Mart’a dikkat! Tarihi rekor... 14-18-22 ayar altın fiyatları kaç TL?

Altın fiyatları, son dönemde bankacılık krizlerine ve ABD Merkez Bankası Fed'in faiz artırım beklentilerinin yeniden fiyatlandırılması ile yön buluyor. Yatırımcılar için merak edilen konu, önümüzdeki süreçte altın fiyatlarının yükselecek mi olduğu. İki analist, altın fiyatlarının yükseleceğini ve hatta kolayca üç katına çıkabileceğini dile getirdi. Özellikle 22 Mart'ta gerçekleştirilecek Fed faiz toplantısı, altın fiyatları üzerinde etkili olacak gibi görünüyor.

16.03.2023 12:45 - Son Güncelleme: 16.03.2023 12:45
Altın fiyatlarında peş peşe deprem! Alacaklar, satacaklar 22 Mart’a dikkat! Tarihi rekor... 14-18-22 ayar altın fiyatları kaç TL?

Altın fiyatları son dönemde oldukça hareketli bir grafik çiziyor. Özellikle ons altın kanadında yaşanan yükseliş ile gram altın fiyatı rekoruna oldukça yaklaştı. Dün 1940 dolara kadar yükselen ons altın şu sıralarda 1918 dolardan işlem görüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Altın fiyatlarında peş peşe deprem! Alacaklar, satacaklar 22 Mart’a dikkat! Tarihi rekor... 14-18-22 ayar altın fiyatları kaç TL?

Altının gram fiyatı ise 1.181 TL'yi görmesinin ardından bugün 1.168 liradan değerleniyor. Çeyrek altın 1.912 TL, Cumhuriyet altını 8.005 TL ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise 1.143 TL'den satışa sunuluyor.

Altın fiyatlarında peş peşe deprem! Alacaklar, satacaklar 22 Mart’a dikkat! Tarihi rekor... 14-18-22 ayar altın fiyatları kaç TL?

Altın Fiyatları Neden Yükseliyor?

ABD ve Avrupa'daki bankacılık krizleri altın fiyatlarını destekliyor. Altının onsu kısa sürede yüzde 5'in üzerinde değer kazandı. Ayrıca ABD Merkez Bankası Fed'in faiz artırım beklentilerinin yeniden fiyatlandırılması da altın fiyatlarını etkiliyor.

Altın fiyatlarında peş peşe deprem! Alacaklar, satacaklar 22 Mart’a dikkat! Tarihi rekor... 14-18-22 ayar altın fiyatları kaç TL?

Yatırımcılar Neden Altına Yöneldi?

Piyasalar, Silicon Valley Bank ve Signature Bank'ın ani başarısızlıklarını kontrol altına almak için harekete geçen ABD düzenleyicilerinin etkisini sindirmekle meşgulken, altın güvenli liman olmaya devam ediyor. Altına olan talebin artması nedeniyle altın fiyatları da yükseliyor.

Altın fiyatlarında peş peşe deprem! Alacaklar, satacaklar 22 Mart’a dikkat! Tarihi rekor... 14-18-22 ayar altın fiyatları kaç TL?

Altın Fiyatlarındaki Kritik Tarih: 22 Mart

22 Mart'ta gerçekleştirilecek Fed faiz toplantısı, altın fiyatları üzerinde etkili olacak gibi görünüyor. Geçtiğimiz hafta başında ABD Merkez Bankası Fed'den 50 baz puanlık faiz artışı bekleyen piyasalar, SVB Financial Group'un (SIVB) iflasının ardından bu beklentiyi hızlıca masadan kaldırdı.

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