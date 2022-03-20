💥Altın fiyatlarında ortalık darmaduman oldu! Bunu sakın yapmayın! Uzmanlar uyardı! Tarih verildi! 22 ayar bilezik gram fiyatı altın anlık fiyatı...
💥 Bunu sakın yapmayın! Uzmanlar uyardı! Tarih verildi! 22 ayar bilezik gram fiyatı altın anlık fiyatı... Altın, en güvenilir ve en sevdiğimiz yatırım türlerinden bir tanesidir. Genellikle son senelerde yaşanan yoğun enflasyon günlerinde altına sarılmak ve altına direkt olarak yatırım gerçekleştirmek doğru bir alternatif olabilir. Ama şayet bu sorunları yapıyorsanız altını alıp satmanın ya da uzun soluklu yatırım yapmanın hiçbir mantığı yok. Siz, en iyisi olarak kendinize bir yatırım aracı belirleyin. .
💥 Uzmanlar uyardı! Tarih verildi! 22 ayar bilezik gram fiyatı altın anlık fiyatı... Yurt içerisinde gram altın fiyatı haftanın son prosedür gününde yatay bir seyir izledi. Gram altın 916 liradan işlem gördü. Gram altında gün içersinde en düşük 911 lira, en yüksek ise 921 lira seviyeleri görüldü. Geçtiğimiz hafta 969 lira oranına kadar yükselerek primli bir seyir izleyen gram altın bu haftayı düşüşle kapatmaya yöneliyor. Yıl sonu altın fiyatlarının ne kadar olacağıyla alakalı bomba tahminlerde bulunuldu. İşte gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatlarıyla alakalı bütün detaylar...
İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN UYARISI
Altın yatırımı gerçekleştirmek her bireyin severek yaptığı bir yatırım türüdür. Ama altına çok yüksek rakamlardan sık sık giriş gerçekleştirmek çok da doğru değildir. Her ne kadar uzun soluklu altın yatırımı yapacak olsanız da başka bütün yatırım yollarında bulunduğu gibi düştükçe alım gerçekleştirmek çok daha doğru olacaktır.
Alttan alım gerçekleştirmek diye tanımladığımız bu kavramda bütçenizi dörde bölmeniz ve her düştüğü adımda bir parça bütçenizden altın yatırımı yapmanız doğru olacaktır. Bütün paranızla en üst seviyeden altın yatırımı gerçekleştirmek belki uzun soluklu yatırım amacıyla geçerlidir fakat daha çok kar elde etmek amacıyla düştükçe yatırım yapmalısınız.
FED'İN FAİZ KARARI PİYASAYI ETKİLEDİ
Öte yandan çarşamba günü belirtiler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı altın fiyatları üstünde etkili oldu. Fed beklentiler dahilinde siyaset faizini 25 baz puan artırarak yüzde 0.25-0.50 aralığına çekti.
Sonuç olarak Fed, 2018 senesinden bu yana ilk kez faiz artışına gitmiş oldu. Fed'in faiz kararı ardından ons altın geçen gün 1949 dolar düzeyinin üstüne çıkarak primli bir seyir izlemişti.