Altın fiyatlarında olanlar oldu! Milyonlar bakmaya çekiniyor! Bugün küçük, büyük, çeyrek altın ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatı...

Milyonlar bakmaya çekiniyor! Altın fiyatlarında olanlar oldu! Gram, yarım ve çeyrek gibi altın tipleri daha çok yatırım hedefli sarfedilen altın tiplerinden olurken; başka altın tipleri ise armağan hedefli kullanıyor. Düğün sezonu yavaş yavaş kapanırken; altın fiyatları da merak hususu oldu. Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından, saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 565,1 liradan prosedür görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 925 lira, Cumhuriyet altını da 3.773 liradan satılıyor.