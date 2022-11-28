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Altın fiyatlarında ibre ters düz oldu! Elimizdeki altınları bozduralım mı? Canlı altın fiyatları gram altın 1.200 TL gelişmesi

Son günlerde piyasalarda yaşanan yoğun hareket yatırımcılarda kararsızlığa sebep olmuştur. Bu bağlamda yatırımcılar yabancı para birimlerine mi yoksa kıymetli metallere mi yatırım yapmaları gerekliliğini öğrenmek için uzmanlardan gelecek olan açıklamaları beklemektedir. Uzmanlardan gelen ilk yorumlara bakarsak altının fiyatları uzun süreler boyunca düşmeyecek. Altın 1.000 TL'nin üstünde ki fiyatını uzun vakit süresince koruyacak.

takvim.com.tr
28.11.2022 11:53 - Son Güncelleme: 28.11.2022 11:53
Altın fiyatlarında ibre ters düz oldu! Elimizdeki altınları bozduralım mı? Canlı altın fiyatları gram altın 1.200 TL gelişmesi: Az önce duyuruldu! İşte şoke eden altın fiyatları

Özellikle eksperler Aralık ayından sonra altın fiyatlarının daha da artacağını ifade ediyorlar. Bu nedenle birçok uzman altına önceden yatırım yapmış olan kimselere sabırla beklemelerini öneriyorlar. Fakat altına yatırım yapmak isteyen kimselere de altının artık yüksek karlar bırakmayacağını belirtiyorlar. Peki, altında olaylar nasıl gelişecek? İşte detaylar!

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Altın fiyatlarında ibre ters düz oldu! Elimizdeki altınları bozduralım mı? Canlı altın fiyatları gram altın 1.200 TL gelişmesi: Az önce duyuruldu! İşte şoke eden altın fiyatları

Altın fiyatlarına tesirleri büyük olacak olan faiz kararlarının olumlu bir biçimde çıkması sonucunda bu halin altın fiyatlarını da olumlu etkileyeceği sosyal medyada konuşuluyor.

Altın fiyatlarında ibre ters düz oldu! Elimizdeki altınları bozduralım mı? Canlı altın fiyatları gram altın 1.200 TL gelişmesi: Az önce duyuruldu! İşte şoke eden altın fiyatları

FED toplantısından çıkacak olan neticeler, Euro bölgesinin büyüme sayılarının da altının fiyatı üstünde tesirli olacağı gelen ilk veriler arasında yer almakta. Önümüzde ki devrelerde bu halleri eksperlerin nasıl yorumlayacağı şuandan büyük bir merak hususu oldu.

Altın fiyatlarında ibre ters düz oldu! Elimizdeki altınları bozduralım mı? Canlı altın fiyatları gram altın 1.200 TL gelişmesi: Az önce duyuruldu! İşte şoke eden altın fiyatları

Eksperler Artarda Açıklama Yapıyor

Sosyal medyada ülkemiz pazarını yorumlayan eksprlerin söylediklerine baktığımızda çoğu eksperın Aralık ayının riskli geçeceğini açıkladığini görebilirsiniz. Uzmanlara göre şayet FED faiz artırımına giderse doların 17 sınırını zorlayabileceğini ifade ediyorlar.

Altın fiyatlarında ibre ters düz oldu! Elimizdeki altınları bozduralım mı? Canlı altın fiyatları gram altın 1.200 TL gelişmesi: Az önce duyuruldu! İşte şoke eden altın fiyatları

Böyle bir halde altın fiyatlarının da bundan destek alarak yükselebileceğini bildiren eksperler önümüzde ki aylarda gram altın fiyatlarının 1200 TL'ye kadar artabileceğini söylüyorlar.

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