Altın fiyatlarında ibre ters düz oldu! Elimizdeki altınları bozduralım mı? Canlı altın fiyatları gram altın 1.200 TL gelişmesi
Son günlerde piyasalarda yaşanan yoğun hareket yatırımcılarda kararsızlığa sebep olmuştur. Bu bağlamda yatırımcılar yabancı para birimlerine mi yoksa kıymetli metallere mi yatırım yapmaları gerekliliğini öğrenmek için uzmanlardan gelecek olan açıklamaları beklemektedir. Uzmanlardan gelen ilk yorumlara bakarsak altının fiyatları uzun süreler boyunca düşmeyecek. Altın 1.000 TL'nin üstünde ki fiyatını uzun vakit süresince koruyacak.
28.11.2022 11:53 - Son Güncelleme: 28.11.2022 11:53
Özellikle eksperler Aralık ayından sonra altın fiyatlarının daha da artacağını ifade ediyorlar. Bu nedenle birçok uzman altına önceden yatırım yapmış olan kimselere sabırla beklemelerini öneriyorlar. Fakat altına yatırım yapmak isteyen kimselere de altının artık yüksek karlar bırakmayacağını belirtiyorlar. Peki, altında olaylar nasıl gelişecek? İşte detaylar!