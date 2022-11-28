Altın fiyatlarında ibre ters düz oldu! Elimizdeki altınları bozduralım mı? Canlı altın fiyatları gram altın 1.200 TL gelişmesi

Özellikle eksperler Aralık ayından sonra altın fiyatlarının daha da artacağını ifade ediyorlar. Bu nedenle birçok uzman altına önceden yatırım yapmış olan kimselere sabırla beklemelerini öneriyorlar. Fakat altına yatırım yapmak isteyen kimselere de altının artık yüksek karlar bırakmayacağını belirtiyorlar. Peki, altında olaylar nasıl gelişecek? İşte detaylar!